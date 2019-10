Amíg ilyen bérnövekedés van Magyarországon, nem káros a szuperállampapír

Meglehetősen jó most a magyar befektetők helyzete azzal, hogy itt a szuperállampapír, miután az éves szinten közel 5%-os hozam egy nagyon erős kockázatmentes láb tud lenni egy portfólión belül – mondta Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője. Szerinte amíg ilyen bérnövekedés van Magyarországon, ilyen alacsonyak a hitelkamatok és ilyen sok készpénz van a háztartásoknál, addig ez a papír egyáltalán nem nevezhető károsnak. Sőt, egy bizonyos fokig a pénzügyi tudatosságot is fejleszti.

Hogyan értékeled a magyar befektetők helyzetét most, hogy itt van a szuperállampapír?

Meglehetősen jó most a magyar befektetők helyzete azzal, hogy itt a szuperállampapír, amely kvázi kockázatmentesen kínál egy igen vonzó nominális hozamot. Az éves szinten közel 5%-os hozam egy nagyon erős kockázatmentes láb tud lenni egy portfólión belül. Ha valaki csak a pénzének felét teszi szuperállampapírba, már azzal megkeresett 2,5%-ot, ehhez jöhet hozzá valamilyen részvénybefektetés, amivel még többet lehet keresni. Az utóbbi hetekben látott forintgyengülésből is tudtak például profitálni azok, akik pénzük egy részét külföldi részvényekben tartották, ez hozzádobhatott olyan 1-3%-ot a hozamokhoz.

Ahogy te is fogalmaztál, a szuperállampapír gyakorlatilag elérte, hogy a magyar befektetők és megtakarítók kockázatmentes hozama 5% legyen. Nem tartod ezt kissé irreálisnak?

Nem tartom ezt annyira irreálisnak, mert ha a reálhozamokat nézzük, akkor nem olyan magas az a hozam, amit a MÁP+ kínál. Az elmúlt időszakban 3-4% körüli infláció volt, ezzel számolva nem olyan irreálisan magas a szuperállampapír által kínált 1-2%-os reálhozam, ez nagyjából egybecseng az inflációkövető állampapír kamatprémiumával Az megint más kérdés, hogy milyenek lesznek az értékesítési számok a jövőben. Az állomány egyelőre még nem olyan magas, ráadásul a készpénzállomány sem csökkent érdemben.

Úgy vélem, hogy amíg ilyen bérnövekedés van Magyarországon, ilyen alacsonyak a hitelkamatok és ilyen sok készpénz van a háztartásoknál, addig ez a papír egyáltalán nem nevezhető károsnak.

Mennyiben rombolja ez a pénzügyi tudatosság fejlődését? Másképpen megfogalmazva: ezentúl hogyan lehet majd arra tanítani az embereket, hogy kockázat nélkül nincs hozam?

Alapvetően egyetértek azzal, hogy nem a legszerencsésebb az emberek fejében elültetni azt, hogy van ingyenpénz, avagy kockázatvállalás nélkül is el lehet érni magas hozamot. Ugyanakkor van egy másik oldala is a dolognak. A jelenlegi gazdasági ciklus azt mutatja, hogy még mindig nagy a hozaméhség a világban, még mindig sok olyan pozíció épül fel, amelyben irreálisan magas kockázatot vállalnak a befektetők. Értelmezhetetlennek tűnik például az is, hogy egyes országokban negatív kamatok vannak, és a befektetők még ezekért is hajlandóak minimális kockázatot futni (pl. inflációs kockázat).

Mindez azt mondatja velem, nem biztos, hogy ez a legjobb időszak arra, hogy megtanítsuk az embereknek, igenis nagy kockázatot kell vállalni akkor, ha magas hozamot szeretnének. Megint másik oldalról úgy gondolom, hogy a MÁP+ azért sincs rossz hatással az emberek pénzügyi tudatosságára, mivel nem egy bankbetétről beszélünk, hanem egy értékpapír-befektetésről, tehát valamilyen szinten kimozdítja a lakosságot a komfortzónájukból a kockázatosabb befektetések irányába. Nyilván nem egy részvény, de egy lépcsőfok a felé.

Milyen tanácsot adnál azoknak a befektetőknek, akik a forint gyengülésétől tartanak?

Mindenképpen portfólióban kell gondolkodni. Azoknak, akik arra számítanak, hogy a következő időszakban a forint tovább gyengülhet, érdemes a portfóliójuk egy részében külföldi devizában denominált eszközöket tartani, például külföldi részvények vagy kötvények formájában.

Most, hogy ilyen sok a bizonytalanság a piacokon, a befektetők olyan menekülőeszközöket keresnek, mint a nemesfémek. Tapasztalataid szerint itthon mennyiben nőtt meg az arany iránti kereslet a befektetők körében?

Az arany is kimozdult abból a tetszhalott állapotából, ami az elmúlt években jellemezte. Forintban nézve az arany árfolyama csúcson van, nem volt tehát rossz választás az utóbbi időben az aranyat kissé felülsúlyozni a portfólión belül. Ugyanakkor nem biztos, hogy örülnék egy olyan világnak, ahol az arany árfolyama kimegy 1900 dollárig, mert akkor az azt jelentené, hogy valami baj van, értve ez alatt azt is, hogy a dollár markánsan legyengül. Összességében azt látni, hogy újra nő a kereslet az arany iránt, ezt a bizalmat legutóbb 2011-12 környékén lehetett tapasztalni. Egy 5-10 éves időtávon tehát reális, hogy az arany eljusson az 1800-1900 dolláros szintig.

Milyen részvények iránt mutatnak nagyobb érdeklődést a magyarok? Mi állhat e mögött?

Továbbra is úgy gondolom, hogy a magyar részvénypiac alulértékelt, ha csak a nagyobb blue chipeket nézzük, a fair értéküket a mostaninál sokkal magasabbra értékelik. Így azok a befektetők, akik számára fontos részt képviselnek a portfólión belül a magyar részvények, hozamok szempontjából sem járhatnak rosszul a következő időszakban. Az európai és amerikai részvénypiaccal kapcsolatban már nem vagyunk ennyire optimisták házon belül, a gazdasági oldalról jelentkező kihívások és az ezekre adott reakciók jelentősen csökkentik a bizalmat. Az utóbbi időszakban a társadalmi egyenlőtlenségek is megnőttek, nem biztos, hogy a lakosság sokáig tolerálja majd, hogy a részvénypiacok ennyire drasztikusan menetelnek felfelé az USA-ban, miközben a fizetések nem nőnek érdemben a tengerentúlon.

A következő tíz évben nagy valószínűséggel egy volatilisebb környezetre és alacsonyabb hozamokra kell felkészülni az amerikai részvénypiacon, mindezzel együtt nem gondolom, hogy nagy összeomlástól kellene tartani. Egyrészről ennek nincs meg a gazdasági lába, másik oldalról pedig a monetáris politika sem feltétlenül engedné ezt megtörténni.

Hogy érzékeled, mennyire van kereskedés ma a piacon? Pörög a brókerpiac vagy a piaci bizonytalanságok és a lakossági állampapírok ezt a piaci szegmenst is megakasztják?

Az utóbbi időszakban azt látom, hogy a szuperállampapírnak érdemben inkább az ingatlanpiacra és a befektetési alapokra van érdemi hatása, a brókerpiacra különösebben nincs, de azért nem mondható annyira markánsnak a forgalom. Az ingatlanpiacon leginkább a befektetési célú ingatlanvásárlásban ütközött ki a MÁP Plusz elszívó ereje, a gyengülő kereslet a vártnál kisebb árszintet eredményezhetett az elemzések alapján.

