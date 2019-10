Online műtárgyvásárlás – trendek, motivációk

Idén tavasszal az Artsy nevű internetes művészeti, műkereskedelmi oldal online műtárgyvásárlási felmérést készített regisztrált felhasználói körében. A beérkezett 5807 válaszból végül 3638-at használtak fel a nemrég közzétett jelentéshez. 99 országból válaszoltak műgyűjtők, több mint 50%-uk az Amerikai Egyesült Államból. Az alábbiakban a The Online Art Collector Report 2019 megállapításaiból szemezgetünk.

A műtárgykereskedelmi piac folyton változik, a kínálat szűkülése, az árak emelkedése folyamatos. Az új vásárlók megszólításához a kereskedőknek, aukciósházaknak, galériáknak új utakat kell keresniük. Az utóbbi időben a piac több, eddig bevett gyakorlata kérdőjeleződött meg és egyre hangsúlyosabbá vált az online jelenlét fontossága. Ezt alátámasztja az is, hogy az Artsy 58 százalékos emelkedést tapasztalt az online felületen keresztüli vásárlásban partnerei körében. A felmérés többek között azt próbálja körüljárni, hogy kik az internetes vásárlás mellett elkötelezett gyűjtők, milyen korosztályból kerülnek ki, mennyit költenek évente átlagosan műtárgyakra és hogy milyen tényezők motiválják őket a vásárlás során.

Mennyit költöttek évente átlagosan műtárgyvásárlásra a gyűjtők (2017-2019) (Forrás: Artsy, The Online Art Collector Report 2019)

Az online vásárlók többsége 5000 dollár alatti összeget költ el évente 1-2 műtárgyra. Ez nagyjából megegyezik a többi műtárgyvásárlásban megállapított büdzsével, tehát tévesnek látszik az az általános vélekedés, miszerint az online vásárlók kevesebbet költenek, mint a műtárgyvásárló populáció általában. Viszont az is kiderül a számokból, hogy az online vásárlók a ráfordított költség emelésével inkább a műtárgyak számát emelik, ahelyett, hogy ugyanannyi, de magasabb árú műalkotást vennének. Általában évi 8 művet vesznek a gyűjtők. Az Artsy válaszadóinak 64%-a számolt be arról, hogy vásárolt műtárgyat online a múltban, és az online vásárlók 21%-a állította, hogy éves műtárgyvásárlási költségvetésének több mint 75%-át online költi el. 15,3 %-uk 50-74% közé saccolta az arányt. A válaszadók egyharmada az előző évekhez képest növelte az online vásárlás során elköltött összeget.

Műtárgyvásárlási büdzséjük hány százalékát költötték el a gyűjtők online vásárlás során (Forrás: Artsy, The Online Art Collector Report 2019)

A vásárlók 50%-a kevesebb mint 10 éve gyűjt, 32%-uk 35 év alatti. Azonban a 35-45 éves korosztály tagjai között valószínűbb, hogy vásároltak már online. Az online vásárlók 32%-a 35 éven aluli. A régebb óta gyűjtők nagyobb költségvetéssel gazdálkodhatnak, a 2018-ban 250 ezer dollárt vagy többet költők esetében a válaszadók 70%-a már több mint 10 éve gyűjt.

Online műtárgyvásárlók életkor szerinti megoszlása (Forrás: Artsy, The Online Art Collector Report 2019)

Az egyik legizgalmasabb kérdés mindig az, hogy mi motiválja a gyűjtőket a vásárlás során, milyen célból vesznek műtárgyakat. A felmérést kitöltők 70%-a azt válaszolta, azért vesz műtárgyat, hogy saját otthonát díszítse vele. A válaszadók 67%-a azt tartotta a legnagyobb motivációnak, hogy a vásárolt tárgy inspirációs forrást jelentsen a mindennapok során. Harmadik helyen a gyűjtemény létrehozása, negyedik helyen pedig a művészek támogatása szerepelt. A befektetés, mint motiváló tényező, csak a hatodik helyen jelent meg. A motiváció nemek szerinti eloszlásánál az látszik, hogy míg a férfiaknak a gyűjteményépítés és a befektetés a fontosabb, addig a nőknek az inspiráció és a művészek támogatása.

Gyűjtők legfontosabb motiváció a műtárgyvásárlás során (Forrás: Artsy, The Online Art Collector Report 2019)

A megkérdezett vásárlók 78%-a számára a műtárgy kiválasztása során a legfontosabb tényező az esztétikai, harmadennyi válaszadó nevezte meg az értéknövekedést a legfontosabb faktorként. Úgy tűnik, hogy azok körében, akik már vásároltak műtárgyat online a múltban, 37%-kal valószínűbb, hogy befektetésként tekintsenek a művészetre. Az X generáció tagjai számára fontosabb a befektetési szemlélet, mint a Z generációs válaszadóknak.

Miért vásárolnak a gyűjtők online (Forrás: Artsy, The Online Art Collector Report 2019)

Talán nem meglepő, hogy az online vásárlás legfőbb mozgatórugója a máshol nem elérhető műtárgyak megszerzése. A válaszadók közel 50%-a ezt nevezte meg az internetes vásárlás legalapvetőbb okának. Tapasztaltabb gyűjtők, nagyobb költségvetéssel fontos indítéknak nevezték azt is, hogy fizikailag nem tudtak megjelenni azon az árverésen vagy abban a galériában, ahol az érdeklődésük középpontjában álló darabot eladásra kínálták. Fontos szempont, hogy online sokkal nagyobb kínálat válik elérhetővé a gyűjtők számára. A kényelem rendkívül lényeges volt a válaszadóknak, a vásárlás könnyebb és gyorsabb menete a 2. és a 3. helyet foglalta el a sorban.

A felmérésből is látszik, hogy az online műtárgyvásárlás egyre hangsúlyosabb pozíciót tölt be a piacon. Fiatalabb és tapasztaltabb gyűjtők egyaránt bizalommal fordulnak felé, kényelmi szempontok, illetve a jobb elérhetőség miatt. Ez a téma aktualitása miatt az idei Műtárgybefektetési Konferencián is kiemelt szerephez jut, a Generációváltás a műtárgypiacon c. kerekasztalbeszélgetésünkön második generációs tulajdonos-műkereskedők beszélgetnek az átalakuló piacról, az új gyűjtők és az új online csatornák megjelenéséről.

