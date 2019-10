Botrány az alapkezelő-óriásnál: százmilliókhoz nem jutnak hozzá a befektetők

A dél-koreai gazdaság egészére nézve veszélyes lehet az ország legnagyobb hedge fundja körül kirobbant botrány; a 4 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Lime Asset Management nem tud fizetni az ügyfeleinek, így több százmillió dollárnyi befektetői tőkét befagyasztottak. Az alap akkor kezdett el szenvedni, amikor egy zártvégű alap kifizetésénél likviditási problémák merültek fel, az ezt követő hatósági vizsgálat pedig valóságos pánikhullámot indított el a befektetetők körében. Most viszont félő, hogy más alapkezelők és a dél-koreai kkv-szektor is megsínyli a kialakulóban lévő bizalmi válságot.

Veszélyben a 4 milliárd dolláros alap

Idén júliusban került először likviditási válságba Dél-Korea legnagyobb hedge fund vállalata, a Lime Asset Management, miután egy német ingatlanokhoz kapcsolt származtatott ügylet befektetőinek nem tudtak kifizetni mintegy 13,7 milliárd won (3,46 milliárd forint) követelést. Ekkor hivatalosan a kérelmekhez kapcsolódó jóváhagyási folyamat elhúzódásával indokolták a kifizetés halasztását, később azonban hasonló helyzetbe jutottak egy ausztrál ingatlanokba fektető alap befektetői is, akik 88,2 milliárd wont (22,28 milliárd forintot) nem kaptak kézhez, hiába járt le a futamidőhöz kötött alapjuk.

Szeptemberben és október elején aztán újabb lejárt alapok kifizetésének halasztásáról döntöttek: a Lime Top2 Balance 6M Funds alapcsalád befektetőinek 27,4 milliárd won (6,92 milliárd forint) vagyona ragadt az alapokban.

Az igazi pánikhangulat azonban csak akkor szabadult el, amikor az első sajtóhírek elkezdtek felröppenni arról, hogy a Lime-ot a felügyelet is elkezdte vizsgálni a likviditási problémák miatt, sőt, a Financial Times forrásai szerint felmerül a gyanúja annak is, hogy a Lime illegális kereskedési ügyleteket végzett és szabálytalanul mozgatott pénzösszegeket az alapjai közt. A Lime eleinte tagadta, majd október elején elismerte a hatósági vizsgálatok tényét anélkül, hogy azok tartalmára reflektált volna.

Ezután az ügyfelek elkezdték ostromolni az alapkezelőt pénzkivételi kérelmekkel, de mivel az alapjaik számottevő része illikvid eszközökben van, a Lime gyorsan fizetésképtelenné vált.

Jelenleg a Lime körülbelül 850 milliárd wonnyi (214,8 milliárd forint) befektetői tőkét nem tud visszafizetni az ügyfeleinek és még 490 milliárd won (123 milliárd forint) befagyasztását tervezik.

A gazdaság egészére káros lehet

A pénzügyi felügyelet múlt héten jelentette be, hogy készen állnak arra, hogy beavatkozzanak, ha a gazdaság egészére nézve kihatással lesznek a Lime problémái. Erre rövidesen azután került sor, hogy kiderült, hogy a Lime-nak elsősorban azokkal az alapokkal vannak likviditási gondjai, amelyek Dél-Korea átváltható kötvénypiacán fektetnek be, ezen belül is a kisebb cégek papírjait nem tudják pénzzé tenni.

Dél-Koreában számos közép- és kisvállalat választja az átváltható kötvényeket a finanszírozáshoz, hiszen olcsóbb forrásbevonási forma, mint egy sima kötvény kibocsátása vagy egy banki hitel, de nem is hígítja fel azonnal a cég tulajdonosi szerkezetét. Az átváltható kötvények a hedge fundok körében népszerűek, többek közt azért is, mert az állam a kkv-szektor támogatása érdekében ezen eszközök felé terelte a vagyonkezelőket.

A Lime szenvedése más hedge fundokat és a kkv-kat is nehéz helyzetbe hozhatja: a sürgős értékesítési szükséglet lejjebb nyomhatja az eszközök árfolyamát és felszívhatja a likviditást a piacról, így csökkentheti az eleve forráshiányos kkv-k átváltható kötvényei iránti keresletet. Ezen kívül a viszonylag fiatal koreai hedge fundok iránti befektetői bizalom is romolhat, hiszen a befektetők a Lime botránya miatt más szereplőkhöz sem biztos, hogy szívesen fektetnek majd be.

A befektetők bizalmatlanságának növekedése már most is látszik: a Bloomberg adatai szerint már szeptemberben 400 milliárd won (101 milliárd forint) tőkét vontak ki a befektetők a koreai hedge fundokból, ami az első olyan hónap volt 2019-ben, ahol negatív volt ezen eszközök nettó értékesítése.

Nem kizárt, hogy ha szektorszinten beindulnak a pénzkivételi kérelmek, a Lime-hoz hasonló likviditási krízisben találhatják magukat az ország hedge fundjai is.

A Lime egyébként egészen 2022-ig ütemezi a követelések teljesítését, ezután pedig előfordulhat, hogy beszántják az egész alapkezelőt, hiszen a kialakult bizalmi válság miatt nem számíthatnak a következő években túl sok új befektetőre.

Előfordulhat ilyen itthon is?

Ismerősen csenghet a Lime esete azoknak, akik a 2008-as válság előtt ingatlanalapokba fektettek Magyarországon: amikor az ingatlanpiaci krach beütött, rengetegen próbálták kivenni a pénzüket a közel 600 milliárd forintot forgató piacról, de az ingatlanokat nem tudták olyan gyorsan likvidálni a portfóliókezelők, mint amilyen gyorsan az ügyfeleknek szüksége lett volna a bennük elhelyezett pénzre. Így szinte a komplett piac hónapokra befagyott, vele az ügyfelek pénze.

Ma már ezek az eszközök jóval biztonságosabbak: az ingatlanalapok jelentős (sokszor a portfóliójuk 60-70%-ának megfelelő) likviditási tartalékkal rendelkeznek, ezen kívül az MNB nemrég T+180 napra növelte az újonnan kibocsátott ingatlanalap-sorozatok visszaváltási idejét, így az alapkezelőknek van idejük reagálni egy nagyobb visszaváltási kérelemre is.

Magyarországon az ingatlanokon kívül nincs olyan illikvid eszközosztály, amely túl nagy súllyal jelentkezne a befektetési alapok körében, a legtöbb magyar alap kötvényekbe, részvényekbe, származtatott ügyletekbe és más alapokba fektet.

Persze nem elképzelhetetlen, hogy egy újabb válság esetén a hirtelen, megnövekedett pénzkivonási igények és az általános rossz hangulat miatt veszteséget szenvednek el az ügyfelek, de jó eséllyel nem fog megismétlődni a 2008-as (vagy a Koreában jelenleg zajló) likviditási krízis hazánkban.

Célszerű megjegyezni, hogy a Befektető-védelmi alap (Beva) is képez plusz egy védőréteget: ez nem véd likviditási problémák és árfolyamesés esetén, viszont védelmet nyújthat az értékpapírokkal, mögöttes eszközökkel való visszaélésekkel szemben.