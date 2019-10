Mélyponton a magyarok öngondoskodása, helyette a készpénzt imádjuk

Mélypontja felé közelít az OTP Öngondoskodási Indexe, a pénzintézet ma közzétett felmérésének eredményei szerint az alacsony hozam- és kamatkörnyezet sokakat inkább arra ösztönöz, hogy készpénzben tartsák megtakarításaikat. A fiatalok körében még sok a teendő, ők inkább a mának élnek, mintsem megtakarítsanak, pedig igazából telne rá nekik.

Ma tette közzé az OTP Bank idei évre vonatkozó Öngondoskodási Indexét, amelynek főbb megállapításait Kovács Antal, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese ismertette:

2011 óta végeznek kutatásokat öngondoskodás témakörben, az idei évben az index 34 pontot ért el, ez valamivel alacsonyabb, mint a tavalyi 35 vagy az azt megelőző 36-os érték. Az idei a harmadik év a csökkenő trendben.

Ennek oka a szakember szerint, hogy bár a jövedelmek elindultak felfelé, a gazdaság jól teljesít, alacsony a kamatkörnyezet, ez utóbbi pedig nem feltétlenül segíti a megtakarítások ösztönzését, a készpénz tartását viszont támogatja. Mindezzel együtt a felmérés szerint a megtakarítással rendelkezők aránya nőtt idén, 44% körülire a tavalyi 41%-ról.

A megkérdezettek 45%-a mondta azt, hogy tart otthon készpénzt, ez kiugró szám a tavaly 41, és az azt megelőző 32% körüli értékről.

A fiatalok inkább a mának élnek, a mostani generációk csak később kezdenek el megtakarítani, még akkor is, ha egyébként telne rá. A 18-23 éves korosztályban 25% azok aránya, akik nem takarítanak meg, pedig megtehetnék.

Arra a kérdésre, hogy miért tartják otthon megtakarításaikat, a megkérdezettek közül sokan a váratlan kiadásokat hozták fel, ezen belül is betegségekre, balesetre tesznek félre ilyenkor, de nagy arányt képvisel az elektromos eszközök elromlása miatti kiadás is.

A jelentés szerint a készpénztartás az infláció, a biztonság, valamint az elmaradt kamatok miatt sem éri meg. A szakember szerint a tranzakciós illeték megléte, valamint a havi kétszeres ingyenes készpénzfelvétel is az irdatlan mértékű készpénztartást segíti elő.

Szondy Máté pszichológus kitért arra, hogy a nagyarányú készpénztartás mögött az egyik fő ok a válság, ezek az évek jelentős befolyással bírtak a megtakarítási hajlandóságra, a készpénz tehát egyfajta menekülőút és biztonságérzetet is ad az embereknek. Szerinte ahhoz, hogy az ember tervezni tudjon, bíznia kell abban, hogy lesz jövő, sajnos azonban a bizalomszint itthon nem túl magas, ez európai szinten is szembeötlő.

