A hazai fotográfia klasszikusainak művei a kalapács alatt

műtárgy.com Cikk mentése Megosztás

A fotográfia egyre kedveltebb célpont a műgyűjtők körében. Ennek több oka is van, az első helyen talán a megfizethetőség szerepel. Az ismert fotóművészek felvételei még mindig olcsóbbak, mint a képzőművészeti alkotások általában. De az anyagi megfontolásokon túl is vonzó lehet a fotó sokak számára. A fotográfia nemcsak műtárgy, hanem kordokumentum, és mint ilyen, a múlt iránt érdeklődők kiemelt figyelmére tarthat számot. Történelmi eseményeknek, híres vagy épp hétköznapi személyeknek, mára már átalakított utcáknak, tereknek, természeti jelenségeknek állít emléket. Így amikor kézbevesszük, kicsit olyan, mintha a múlt egy darabkáját fognánk. A gyűjtemény kialakítása során érdemes arra törekednünk, hogy a számunkra érdekes témák, korszakok szerepeljenek a kollekciónkban. Ami pedig az alkotók személyét illeti: a világszerte híres fotográfusok (például André Kertész vagy Moholy-Nagy László) munkáihoz nehezebb hozzájutni, érdemes tehát a szintén kvalitásos, jegyzett, de valamivel kevésbé közismert alkotók elérhető művei között is nézelődni. Az alábbiakban egy most futó online aukció fotóművészeti kínálatából válogattunk. Az itteni művészek régi, nagy mesterei a szakmának.