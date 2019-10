Közeledik az év vége - Mikulás-ralira készülnek a profi befektetők?

Végre megnyugodni látszanak a piacok, ahogy az amerikaiak és a kínaiak megállapodni készülnek, a jegybankok pedig egyértelműen támogató üzemmódba kezdenek váltani. A decemberhez közelítve jó esélyeink vannak arra, hogy egy komolyabb Mikulás-ralit lássunk, de a túlárazott fejlett piacok helyett lehet, hogy érdemes inkább a feltörekvő piacon bevásárolni. Megkérdeztük a magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetőket, hogy készülnek az év végére.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az októberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben öt alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Mikulás-ralira felkészülni?

Miközben gyakorlatilag egész évben a kínai-amerikai kereskedelmi háború mozgatta a piacokat, most megnyugodni látszanak a tőzsdék, ahogy a világ két legnagyobb gazdasága megállapodni készül. Akad olyan portfóliómenedzser, aki szerint a megállapodás még közel sem végleges és további bizonytalanság következhet a piacokon, míg mások szerint egyelőre más tényezők lesznek a kereskedők fókuszában.

Sokkal érdekesebbek a jegybankok és az amerikai belpolitika: a Fed idén harmadszorra ismét vágott az irányadó kamatokon, közben pedig egyre közelebb van a 2020-as amerikai elnökválasztás is, mely előtt Donald Trump ellen felelősségre vonási eljárást kezdeményeztek.

Az európai gazdasággal kapcsolatosan sokkal szkeptikusabbak a profi befektetők, melynek oka részben az, hogy az EU-s idei és 2020-as GDP-vel kapcsolatos előrejelzések is csökkentek, viszont többen is megjegyezték a magyar alapokat kezelő profik közül, hogy több EU-s jegybank is lazább monetáris politikára válthat, hogy a növekedést ösztönözni tudja, beleértve az EKB-t is. Az új brit választások viszont végre pontot tehetnek az évek óta húzódó Brexit-szenvedés mögé, több alapkezelő is úgy véli, hogy jó eséllyel megállapodással zárul majd a kilépés.

Sok minden adott ahhoz, hogy az év végéig komolyabb részvénypiaci rali vegye kezdetét, ebben a környezetben nem csoda, hogy a legtöbb portfóliómenedzser a részvényekben látja a fantáziát, ezen belül is elsősorban a feltörekvő eszközök lehetnek jók, hiszen árazásuk még nem olyan magas, mint az például az amerikai részvényeké.

Mennek a feltörekvő részvények

Ahogy ezt megszokhattuk, a profi befektetési szakemberek által összerakott fiktív portfóliókban az alternatív eszközök szerepelnek a legnagyobb súllyal, melyeket a részvények, majd a kötvények követnek.

A részletesebb bontásból kiderül, hogy a pénzpiaci eszközök vannak jelen a mintaportfóliókban a legnagyobb súllyal, ezt követik a hedge fundok, majd a nemzetközi kötvények.

Az összesítők legizgalmasabb része talán az egyes eszközkategóriák havi változását taglaló ábra: ezen most jól látszik a kockázatvállalás növekedése. A pénzpiaci eszközök súlya 1,5%-ot csökkent a fiktív portfóliókban, míg a részvények súlya közel 1,5%-ot nőtt. A szakemberek a modellportfóliókban 0,5%-os súllyal növelték a nyersanyag és ingatlankitettségüket is.

A részvények súlya egyébként július óta először nőtt a mintaportfóliókban.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.