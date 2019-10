MKB-Pannónia: Fordulat a gazdasági aktivitásban

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MKB-Pannónia Alapkezelő írását olvashatják:

"A kereskedelmi háború elhúzódása és a kínai lassulás komoly hatást gyakorolt a kínai import volumenére az elmúlt 1,5 évben, ami a fejlett országok egy részében komolyan lassulást okozott. Az október végéig beérkezett üzleti bizalmi indexek, a német ipari termelés és az ázsiai export-import volumenek is erről tanúskodnak. Az amerikai és kínai viszonyban azonban az ősz folyamán látványos javulás történt, ami elsősorban taktikai megfontolásból következett be, hiszen a jelentősen lassuló kínai gazdaság és a közelgő amerikai választás miatt egyik félnek sem érdek tovább élezni a konfliktust. A befektetők hangulatán ezen kívül a szeptemberi EKB havi 20 milliárd eurós kötvényvásárlási programja is jelentősen javított. Ezzel a lépéssel elismerve, hogy a tartós bizonytalanság és lassú növekedésre kell felkészülni a következő negyedévekben, illetve a német gazdaság az autóipari lassulás miatt komoly strukturális probléma elé nézhet. Ennek ellenére a lazuló monetáris politika, az enyhülő politikai feszültségek, a várhatóan tovább nem romló üzleti konjunktúra az alacsony hozamkörnyezettel karöltve a következő időszakban részvényáremelkedésben ölthet testet, ezért érdemes felülsúlyozni a fejlettpiaci ciklikus és technológiai részvényeket. A fejlődő részvénypiacok általánosságban továbbra is kerülendők, hiszen az erős dollár, a kereskedelmi háború komolyan ránehezedik az eszközárakra.

A lazuló hazai és nemzetközi jegybanki politika, illetve a növekedési kilátások óvatos javulása a fejlett, hosszú kötvények piacán egyensúlyba hozta a keresleti és kínálati oldalt. Ennek ellenére még mindig 13 trilliárd dollárnyi állami adósságpapír forog negatív hozammal. A kötvénypiaci hozamok a következő időszakban alacsonyabb változékonyság mellett oldalazhatnak, és a tartás, kivárás mellett érdemes letenni a voksot."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.