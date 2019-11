Most fektess Kínába! Pénzgyár vagy őrültség?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kína már most is a világ teljes gazdasági termelésének több mint 20%-át adja, és hamarosan letaszítja az USA-át a trónról ezen téren. A kínai vállalatok a technológiai szektorban is ott lihegnek Amerika mögött, ám ha a nyugati világ befektetési tortáit nézzük, akkor Kína sokszor nincs is a tortaszeletek között. Ez vélhetően változni fog az elkövetkező években, a kérdés, hogy te megkockáztatod-e, hogy kimaradsz. Részletek a videóban.