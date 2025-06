Kína után loholnak a nyugati autógyárak, döntéshelyzetbe kényszerül Európa

Portfolio 2025. június 08. 10:00

A kínai autóipar vezető szerepet tölt be a nemzetközi kereskedelemben, és már belföldi eladásai is meghaladják a világ többi részének termelési kapacitását. Miközben Európa hivatalosan elkötelezett a zöldátmenet mellett, az Egyesült Államokkal versengve fektet be az elektromos autógyártásba. Mindezt úgy, hogy továbbra is kérdéses, milyen kereskedelmi kapcsolat alakulhat ki Kínával. Bár a nemzetközi környezet alakulása több forgatókönyv szerint is elképzelhető, bizonyos alapvető tényezőket figyelembe véve jól látható, hogy az uniós tagállamoknak milyen stratégiai lépésekre lenne szükségük.