Távozik az Allianz alapkezelőjének vezére

Távozik az Allianz Global Investors éléről Andreas Utermann – írja a Financial Times.

Közel négy évig vezette az Allianz 577 milliárd eurót kezelő alapkezelőjét Andreas Utermann, helyét Tobias Pross veszi át, aki jelenleg az alapkezelő globális disztribúciós vezetője.

Utermann távozása okaként családját emelte ki, mint írta, nagy kihívásokkal jár egy globális céget vezetni, miközben három gyereket kell felnevelni, így viszont több ideje marad a családjára.

Távozásával az Allianz Global Investors székhelye is változik majd, mivel ő Londonból irányította a céget, Pross viszont Münchenből viszi majd az alapkezelőt, ahol egyébként az Allianz biztosító székhelye is van.

Utermann a Financial Timesnak azt mondta, hogy többet nem vállal már ilyen pozíciót, amilyen ez volt. Hozzátette azt is, hogy senki nem fog emlékezni arra pár év múlva, hogy most vagy 2021-ben hagyta ott a céget, de az idősebb lánya emlékezni fog arra, hogy ott volt-e vele, amikor egyetemeket látogat meg Amerikában és Kanadában, vagy amikor leteszi az érettségit.