Varga megerősítette: jön a nyugdíjkötvény

A szuperállampapír sikere miatt kicsit halasztják a nyugdíjkötvény bevezetését, de nem tett le róla a kormány – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának ülésén.

A Népszava cikke szerint Varga szerint a szuperállampapír sikere az oka annak, hogy az ÁKK nem nagyon sietteti a nyugdíjcélú kötvényprogramjának elindítását. Nem akart a PM/ÁKK páros egy sikeres kötvényprogrammal szemben egy másik állami programot indítani – tette hozzá.

Az ÁKK továbbra is tervezi, hogy elindít egy nyugdíjkötvény-programot, ám ez még mindig az előkészítés fázisában van – mondta a miniszter.

Varga kitért arra is, hogy a szuperállampapírból eddig 2600 milliárd fogyott, a cél, hogy a lakossági állampapírok állományát néhány éven belül 11 ezermilliárdra duzzasszák.

A miniszter azt is elmondta, hogy a kormány nem tervezi lakossági tranzakciós illeték csökkentését, bár idén volt ilyen javaslatuk, ám azt később visszavonták – írja a lap.

Az ÁKK vezére, Kurali Zoltán a Portfolio október 1-jei Öngondoskodás konferenciáján már megerősítette, hogy lesz nyugdíjkötvény. Akkor kitért arra is, hogy fontos, hogy attraktív termék legyen, mint ahogy az is, hogy ösztönzők is legyenek benne, ami miatt többen, hamarabb elkezdhetnek öngondoskodni.

Mit tudunk és mit nem a nyugdíjkötvényről?

Amit már tudni lehet:

Új, hosszú lejáratú állampapírtípus lenne.

A rendszeres, nyugdíjcélú előtakarékosságot segítené elő vele a kormány.

Csak magánszemélyek fektethetnének bele.

Nyugdíjba vonuláskor egy összegben vagy járadék formában lenne felhasználható.

A babakötvényhez hasonlóan valamekkora kamatprémiumot fizetne az infláció felett.

Elképzelhető, hogy ez a prémium az életkor függvényében változna.

A meglévő állampapírokhoz hasonlítóan (és több nyugdíjcélú megtakarítástól eltérően) "költségkímélő" megtakarítási forma lenne.

Amit nem tudunk:

Hogy a többi nyugdíjcélú megtakarításhoz hasonló (20%-os befizetésarányos) állami adójóváírást is adna-e hozzá a kormány, vagy inkább az értékőrzés és a kamatprémium miatt lenne vonzó a befektetés.

Hogy mekkora lenne az infláció feletti kamatprémium.

Hogy a kamatprémium a megtakarító korával nőne vagy csökkenne (mindkettőben lenne ráció).

Hogy milyen értékesítési csatornákon (pl. webkincstár, kereskedelmi bankok, lakás-takarékpénztárak) és milyen forgalmazási jutalékkal értékesítené az állam.

Hogy pusztán egy új állampapírról lenne szó, vagy valamilyen saját intézményrendszer is épülne rá.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter nyilatkozik a Készpénzkímélõ iskolák programról a második kerületi Szabó Lõrinc Kéttannyelvû Általános Iskola és Gimnázium aulájában 2019. szeptember 24-én.MTI/Mónus Márton