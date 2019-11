Egyre több a pénz a zöld befektetésekben, Magyarországon is jönnek az új dobások

Egyre tudatosabbak az emberek a környezetük és a bolygó iránt nemcsak a mindennapjaikban, hanem a befektetéseikben is. Ezt bizonyítja, hogy a fenntartható befektetést célzó alapok kezelt vagyona az utóbbi években kilőtt Európában, és már Magyarországon is több ilyen alapot találni – hangzott el a K&H Alapkezelő mai sajtóeseményén.

Zobor Zsuzsa, a K&H Alapkezelő vezérigazgatója és Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója a fenntartható fejlődés befektetési alapokról beszéltek a társaság mai sajtóeseményén.

Hajósi Péter kiemelte, hogy az idei tőkepiacok hozamok nagyon vonzóak, a részvényekkel és kötvényekkel is szép teljesítményt lehetett elérni. Részvényekkel 10-12%-ot, kötvényekkel 5-6%-ot lehetett elérni, ehhez jön még hozzá az is, hogy a forint is gyengült.

Az elmúlt pár hétben az látszik, hogy a piacok megelőlegezték a javuló gazdasági környezetet. Egyelőre azt látni, hogy

a makrogazdaság nem romlik tovább,

a nagy jegybankok kamatot vágnak,

a geopolitikai kockázatok enyhülni látszanak (főként a kereskedelmi feszültségek, de a hongkongi szituáció aggodalomra ad okot),

a befektetők szaladnak a piacok és az árfolyamok után, jellemző a kimaradástól való félelem (FOMO-fear of missing out).

Kitért arra is, hogy a magyar GDP-növekedés igen erős, ennek hajtóereje a beruházások és a lakossági fogyasztás. Az EU-s források körül azonban sok a kérdőjel, a lakossági fogyasztás is korlátos, továbbá az autószektor is nagy átalakulás előtt áll. Ha lassul a magyar gazdaság, akkor az eszközök korlátosak: az MNB-nek csak nem konvencionális eszközei maradtak, a költségvetési mozgástér is korlátos.

A növekedést a forint gyengülése segítheti ideiglenesen, de hosszú távon a reálárfolyam a fontos.

A fenntartható befektetés alapokról a tudnivalókat Zobor Zsuzsanna ismertette:

Az emberek már a mindennapokban is sokat tesznek a bolygó egészségéért és a fenntartható fejlődésért, de befektetéseikben ez még kevésbé tükröződik vissza. Nyugat-Európában az elmúlt 4-5 évben egy trendforduló van a fenntartható alapok keresletében és kínálatában is.

A fenntartható befektetések körében egyre hangsúlyosabban megjelennek a lakossági ügyfelek, most már 30% a részesedésük a 2014-ben mért 3,4%-ról. Alapkezelői oldalról is egyre hangsúlyosabbak a fenntartható megoldások: 2013-ban még 20 milliárd eurónyi vagyont kezeltek ilyen alapokban, idén pedig már 108 milliárd eurót.

A KBC-nél ma már minden részvény, kötvény és vegyes alapnak van egy fenntartható változata- tette hozzá. A csoporton belül az új befektetések 40%-a fenntartható befektetésre fókuszáló alapokba megy. Itthon 2007-ben indult a K&H öko alapja, akkor ez volt az első ilyen alap Magyarországon.

Kiemelte, hogy nem kell a hozamról lemondani azért, hogy valaki biztonságos és zöld befektetésben tudja megtakarítását, mivel ezek az alapok ötvözik a pénzügyi és társadalmi szempontokat, különféle szűrőket épít be a beépíthető vállaltok köréhez a portfólióba.

A portfólióba a cégeket fenntarthatósággal kapcsolatos speciális témáknak megfelelően választják ki, figyelembe veszik a környezetre és társadalomra gyakorolt pozitív hatásukat, valamint ESG-szempontokat is vizsgálnak.

Hozamok tekintetében nincs nagy különbség a fenntartható és egyéb alapok között, hosszabb távon hasonló teljesítményeket lehet látni az ESG-szempontok szerint működő és az ezt nem figyelő vállalatok esetében.

Az alapkezelő vezére beszélt arról, hogy fenntartható vegyes alapjaikban pár hét alatt 50%-kal nőtt a kezelt vagyon, a friss ügyfélpénzek jelentős része is a vegyes alapokba érkezik a társaságnál.

Címlapkép: Dagmar Gester/ullstein bild via Getty Images