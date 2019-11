Aegon: a tőzsdék konkrétumokat szeretnének hallani

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"A kínai-amerikai kereskedelmi háború befolyása kezd egyre kisebb hatással lenni a tőzsdékre, és ez meglátszik a Trump tweetek utáni piaci mozgásokon is. Az elmúlt hónapban többször is kommunikáltak mindkét irányban az első fázis megegyezés/meg nem egyezés folyamatokról, de a tőzsdék most már konkrétumokat szeretnének hallani, minden más ”zajra” immunisek lettek. Ez jó hír a hosszú távú befektetőknek, a politikai bizonytalanságot ki lehet zárni a döntési mechanizmusból. Bár Európából szemlélve nem tűnik lényegesnek, de a legfontosabb esemény valójában Michael Bloomberg bejelentése volt, amiben deklarálta, hogy indul a jövő évi elnökválasztáson. Bloomberg elindulása fenekestül fordíthatja fel az esélyeket, hiszen Trumppal ellentétben ő valóban egy világhírű cég alapító-tulajdonosa, és korábbi New York-i polgármesterként a politikában is otthonosan mozog. Ilyen fegyvertényekkel a zsebében komoly esélyekkel indul mind demokrata ellenfeleivel, mind Trumppal szemben.

Nagy érdeklődés közepette sor került az amerikai jegybank elnökének kongresszusi meghallgatására is. Ebben Powell kijelentette, az új normális gazdasági környezetet az alacsony növekedés, az alacsony infláció és így az alacsony kamatok jellemzik, miközben a negatív kamatok lehetőségét továbbra is kizárta. A költségvetési deficitet komoly kockázatnak tartja egy gazdasági lassulás esetén. Továbbá kifejtette, hogy az idei kamatcsökkentések a gazdasági mutatók romlására adott reakcióként értelmezhetők, a tavalyi kamatemelések esetén ez a lassulás még nem volt látható. A monetáris politika most jól pozicionált a növekedés fenntartásához, akkor lépnek majd, ha érdemben változnának a kilátások. Az elnök szerint a FED elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél mellett. Ha elhisszük a FED elnök kijelentéseit és összevetjük a Novemberi makró gazdasági adatokkal, akkor azt várjuk, hogy a FED egyelőre várakozási állásponton van, hiszen a munkanélküliségi ráta változatlanul 4% alatt van, az ISM index bár még mindig nem érte el a kritikus 50-es értéket, de emelkedett az Októberi szinthez képest, és az év-per-év infláció mértéke nem éri el a 2%-ot.

Az európai gazdaság változatlanul szenved, de már lehet látni a fényt az alagút végén. Az Eurozóna feldolgozóipari PMI adatsora 45,9-re emelkedett az előző 45,7-ről, amellyel már kilencedik hónapja tartózkodik az emelkedés/csökkenés határát jelző 50-es érték alatt, de hosszú idő óta, először mutat emelkedést. Európa legnagyobb gazdaságának feldolgozóipari PMI értéke tizedik hónapja mutat csökkenést, a mutató az előző 41,7 után 42,1 pontot ért el. Az eurozóna gazdaságát a gyengélkedő feldolgozóipar ellenére a szolgáltató szektor támasztja: a végleges szolgáltató szektor PMI adatsor 52,2-re emelkedett az előző 51,6-ről amely az előzetes olvasat 51,8-es értékét is meghaladja. Ennek köszönhetően a kompozit mutató is 50,6-re kapaszkodott fel a szeptemberi 50,1-ről, míg az előzetes számok 50,2-es értéket mutattak. Összegezve a fenti adatokat, jogosan bizakodhatunk, hogy láttuk az európai gazdaság mélypontját, és remélhetőleg, hogy ennek hatására, négy éves csúcsra kapaszkodtak az európai részvénypiacok.

Itthon az MNB nem változtatta az irányadó kamatokat, sőt a kiadott kommunikációjuk szerint tovább lazított bizonyos pénzügyi kondíciókat. Ennek az eredménye meglátszott az EURHUF árfolyamán, mikor a forint történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben, és elérte a 337-es szintet. Említésre méltó még, hogy a BUX új történelmi csúcson zárt, és egyre több külföldi befektetési ház ad ki pozitív elemzéseket a magyar tőzsdéről.

A modellportfoliónkon novemberben nem változtattunk. Változatlanul kedvezőbben tekintünk a régiós és részvény fejlett piacot befektetésekre."Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.