Amundi: óvatos optimizmus hajtja a befektetőket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Habár a globális lassulás egyre kézzelfoghatóbbá válik, mégis bizakodásra okot adó jelek jelentek meg a láthatáron. Az egyik optimizmust erősítő tényező a kereskedelmi háborúban bekövetkező enyhülés, miután biztató hírek érkeztek az USA és Kína között húzódó frontvonalról. Egyrészt a büntetővámok beharangozott emelésének elmaradásáról, másrészt pedig a már bevezetett tarifák esetleges visszavágásáról jelentek meg pozitív nyilatkozatok és híreszelések. Ezekkel a fejleményekkel kapcsolatban ugyanakkor óvatosak a várakozásaink. Bár középtávon valószínű, hogy a felek több kérdésben is megegyezésre jutnak, de rövid távon egyelőre csak „zajnak” tekintjük a legfrissebb fejleményeket. A másik, talán még az előzőnél is fontosabb tényező, hogy az előretekintő üzleti bizalmi indikátorokban halvány javulás jeleit látjuk. Amíg Kínában az utóbbi hónapokban az üzleti bizalmi indexek emelkedése alapján úgy tűnik, hogy meghozta gyümölcsét az eddig erőltetett élénkítés, addig a fejlett világban Európából, azon belül is Németországból érkeznek óvatos bizakodásra okot adó jelzések. A növekedési momentum szempontból még mindig nagy jelentőséggel bíró feldolgozóipari bizalmi mutatók korábbi mélyrepülése után mintha változna a hangulat a legnagyobb európai gazdaságban. Határozott fordulatról azonban még korai lenne beszélni, mindenesetre számolni kell azzal a forgatókönyvvel is, hogy a lassulás után stabilizáció, netán később majd gyorsulás is következhet. Márpedig, ha javulnának a növekedési kilátások, akkor az a kamatvárakozásokra is hatással lenne. A jegybankok a jelenlegi erősen támogató üzemmódból fokozatosan hátrébb léphetnek, de hirtelen kormánymozdulatra nem számítunk. Ennek oka, hogy az inflációs nyomás egyelőre nagyon gyenge, különösen Európában és Japánban, ezért a laza monetáris kondíciók egyelőre nincsenek komoly veszélyben.

A feltörekvő piacok szempontjából nézve kedvező, hogy a globális hozaméhség egyelőre még erős, valamint a kockázatvállalási hajlandóság is emelkedett. Ennek köszönhetően a fejlett piacokon tapasztalt hozamemelkedés várakozásaink szerint csak korlátozottan sújtja a feltörekvő kötvénypiacokat, a hazai kötvényekkel szemben azonban továbbra is óvatosságot tartunk indokoltnak.

Az elmúlt hónapok emelkedése ellenére még mindig vonzó árazásai szinteken forognak a magyar és régiós részvények. Mindenképpen pozitív fejleményként könyveljük el, hogy az enyhe német (autó)ipari lassulás nem igazán gyűrűzik be a régiós országok ipari termelésbe, a szolgáltató szektorba meg pláne nem. Többek között emiatt is látunk további növekedési potenciált a régiós részvényekben.

A hosszú távú kilátások vonatkozásában továbbra is úgy gondoljuk, hogy a fejlődő régió tűnik a leginkább potensnek, mivel ezen országok gazdasági növekedése jóval meghaladhatja a fejlettekét, ami előbb utóbb magasabb részvénypiaci hozamokat eredményezhet. Habár a kínálkozó extra hozamhoz rövid távon természetesen magasabb kockázati szint is társul, azonban hosszabb távon ez jelentősen mérséklődhet. Az országok közötti szelekciót továbbra is fontosnak tartjuk, jelenleg inkább az olyan erős belső fogyasztással rendelkező országokat részesítenénk előnyben, mint Brazília, Oroszország, India, vagy Indonézia.

A fejlett részvénypiacok tekintetében nem változott a véleményünk, meglátásunk szerint az értékalapú (value) és a növekedési (growth) részvények értékeltsége közötti markáns eltérés kiaknázása jelent sztorit. Az értékalapú részvények továbbra is jókora diszkonton forognak növekedési társaikhoz képest, ami véleményünk szerint remek beszállási lehetőséget kínál. Ezt meglovagolva 10%-ra növeljük a fejlett részvénypiaci kitettségünk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.