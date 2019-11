Év végi hajrá az aukciós piacon

Míg a nemzetközi aukciós piacon többnyire az első félév az erősebb, nálunk inkább az őszi-téli időszak, ezen belül is a december. Nem lesz ez másként idén sem – derül ki a műtárgy.com összefoglalójának első részéből.

A Nagyházi Galéria négynapos aukciósorozattal ünnepli megalakulása 35. és első árverése 25. évfordulóját. A jubileumi, 250. aukció anyaga méltó az alkalomhoz és számos különlegességet is kínál. Az első nap, december 3-a a régi és XIX. századi mestereké. 15 tétel kapott kétmillió forint feletti induló árat; közülük is kiemelkedik két, 12 millión kezdő festmény: a kora barokk előfutárának tartott milánói Cesare Procaccini bibliai témájú munkája és a XIX. századi osztrák zsáner- és csataképfestő Alexander Ritter von Bensának az 1849-es móri és komáromi csatákat történeti hűséggel megörökítő festménypárja. A velencei barokk kiemelkedő mestere, Francesco Fontebasso egykoron Bedő Rudolf gyűjteményét is megjárt olajképe 7,5 millió forinton kezd. A hazai mesterek munkái közül Ligeti Antal 8 millió forintról indított keleti tájképét emeljük ki. Az árverés teljes anyaga itt található meg.

Cesare Procaccini Mária a gyermek Jézussal, Keresztelő Szt. Jánossal és angyalokkal című festményének (1610 körül, olaj, fa, 42,5 x 32 cm) kikiáltási ára a Nagyházi Galéria árverésén 12 millió forint

Másnap a XX. századi művészeken a sor; a tételek között Kernstok Károlytól Aba-Novák Vilmosig, Schönberger Armandtól Perlrott Csaba Vilmosig, Rippl-Rónai Józseftől Márffy Ödönig és Kádár Béláig az aukciók legkedveltebb hazai sztárjainak többsége képviselteti magát. Az említett mesterek műveiért a 1,5 – 7,5 millió forint közötti sávban kezdődik a licit. A kínálatot kortárs munkák, így Pauer Gyula, Hencze Tamás, Deim Pál, Váli Dezső, Fehér László és Konok Tamás néhány százezer forintról indított festményei is színesítik. Az aukció tételei itt láthatóak.

December 5-én bútorok és műtárgyak kerülnek kalapács alá. A legmagasabb összeget két XIX. századi díszváza-párért várják; a sévres-i aranyozott porcelán vázák 8 milliós, a szászországi Potschappelben készültek pedig 3,2 milliós induló árat kaptak. Kultúrtörténeti különlegesség az a 25 kötetből álló, kézi fűzésű, fametszetes technikával nyomott kínai irodalmi gyűjtemény, ami a Tang-kori (618-07) költészet 18. században készült antológiájaként 2.200 költő 49 ezer versét tartalmazza; induló ára 1,9 millió forint. A gazdag bútorválasztékból egy több mint 100 éves magyar tárolóra már 60 ezer forinttól lehet licitálni, míg az árskála másik szélén egy XIX. századi emeletes írószekreter 900 ezer forinton kezd. A karácsonyi ajándéknak is alkalmas dísztárgyak a néhány tízezertől néhány százezer forintig tartó sávban cserélhetnek gazdát. Az összes tétel itt tekinthető meg.

Egy nap szünet után, december 7-én délelőtt ezüstöket és ékszereket, délután Andy Vajna hagyatékából származó tételeket árverez a galéria. Az ékszereknél szélesre nyílik az árolló: egy ezüst kitűzőt akár 20 ezer forintért is meg lehet majd szerezni, de van olyan kb. 2,25 karátos briliánssal ékített arany gyűrű, amiért legkevesebb 3,6 millió forintot kell fizetni. Új tulajdonosra vár több 12 személyes ezüst étkészlet is; induló áruk 850 ezer és 1,5 millió forint között alakul. Az árverés valamennyi tétele itt nézhető meg.

Sokan birtokolnak szívesen olyan tárgyakat, amik korábban ismert személyek tulajdonában voltak. Számukra, s főként a filmek szerelmeseinek tartogathat izgalmakat az Andy Vajna hagyatékából származó tárgyak és dokumentumok árverése. 28 millió forintról indulva lehet licitálni egy, a Krisztus Pilátus előtt-höz készült Munkácsy-fejtanulmányra; legkevesebb 20 milliót kell fizetni a Rambo-filmekben szerepelt három késért és 10 milliót Vajna 2007-es gyártású Bentley Continental GTC autójáért. Egy csipetnyi Hollywood válik elérhetővé a Vajna közreműködésével készült világsikerű filmek forgatókönyv-díszpéldányai, vagy olyan sztárok dedikált fotói formájában, mint Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger. A forgatókönyvek 50 ezer, az említett sztárfotók 95 ezer forintos kezdőárat kaptak. Valamennyi tételt itt lehet megnézni.

Ez a Bentley Continental GTC Andy Vajna hagyatékából 10 millió forinton kezd a Nagyházi Galéria árverésén

A debreceni Villás Galéria ugyancsak december 7-i műtárgy- és festményárverésén tíz tétel is egymillió forint feletti kikiáltási árat kapott; a legmagasabban, 2,8 millión Lotz Károly ifjúkori műve kezd. Rippl-Rónaitól egy badacsonyi olajképre lehet 2,2 millión kezdve licitálni, míg ifj. Markó Károly, Csók István és Koszta József munkái 1,6 millió forintról indulnak. A műtárgyak között 1,1 millióval egy neorokokó ezüst kandeláber pár kapta a legmagasabb kikiáltási árat. A kortársak közül Földi Pétert és ef Zámbó Istvánt emeljük ki; Földi Kacsaúsztatója 850 ezren, ef Zámbó három műve pedig 750, 380, illetve 280 ezer forinton kezd.

A Contempo Art Auctions december 8-i XX. századi aukcióján zömmel kortárs munkák szerepelnek. Nádler Istvántól és Hencze Tamástól egyaránt 650 ezer forintról induló festményre, Fajó Jánostól kollázsra, Lakner Lászlótól unikát szitanyomatra, Maurer Dórától és Bak Imrétől sokszorosított grafikákra lehet licitálni, a kikiáltási árak itt 260 és 550 ezer forint között vannak. A legmagasabbról, 1,2 millió forintról Erdély Miklós 1978 körül született indigórajza indul.

Ezen a napon zárul az Amor del Arte online árverése is, ahol a három vezető tételnek csak egyike festmény: Szepesi Kuszka Jenő munkája 1,6 millió forintról indul. Százezerrel kevesebbről lehet licitálni Párkányi Raáb Péter tízes sorozatban készült bronzára, míg az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos kiállítás plakátja legkevesebb 1,2 millióért vihető el. A teljes anyag itt található.

ef Zámbó István: Bombázó a női napozó felett című festménye (1986, olaj, vászon, 150 x 200 cm) másfél millió forintról indul a Dobossy Aukciósház árverésén

December 9-én a közelmúltban Londonban árverést szervezett Dobossy Aukciósház tartja téli aukcióját, ahol zömmel a háznál rendszeresen felbukkanó neves kortárs mesterek munkáiból válogathatnak az érdeklődők. Licitálhatnak például az elmúlt hetekben életműrekordokat döntött Nádler István és Keserü Ilona műveire; Nádlertől rögtön három tételre is. Két olajképe 900 ezer ill. 1,6 millió forintról indul, szitanyomata 50 ezres kezdőárat kapott. Fajó János, ef Zámbó István, Gellér B. István, Halász Károly és Hencze Tamás esetében még bővebb a kínálat: tőlük 5-6 különböző műfajú és árfekvésű tételre – ef Zámbó esetében plasztikákra is – lehet licitálni. A legmagasabban, 2 millió forinton Kelemen Károly 1977-es akció-objektje és Halász Károly hasonló korú olajképe indul, míg Nádler papíralapú olaj triptichonja 1,6 millión kezd. Nagy Kriszta x-T Orbán Viktort megörökítő, néhány éve nagy gyűjtői és média-érdeklődést kiváltott festményei eddig ritkán bukkantak fel aukciókon, a sorozat egyik darabja most 240 ezer forintos kikiáltási árról indul.