Hihetetlen összeg: ennyivel gazdagodtak a magyar szupergazdagok fél év alatt, itt a részletes lista

Egyre súlyosabb kockázatokat látnak a vagyonkezelési piacon is a hazai privátbanki szolgáltatók, de mindez egyelőre még nem látszik meg a hazai számokon: a Portfolio friss, Privátbanki Felmérése szerint június végén a magyar gazdagok számláin lévő vagyon új szintet ért el, átlépve a 12 ezermilliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, az egy privátbanki számlára eső vagyon több mint 190 millió forintra duzzadt, és továbbra is úgy tűnik, hogy a privátbanki pénzek többsége nem forintos befektetésekben van.

Újabb szintet ugrott a magyar szupergazdagok vagyona

Bár az idei eddigi évet egy turbulensebb piaci környezet jellemezte, teletűzdelve egy sor geopolitikai feszültséggel és vámháborúval, a hazai privátbanki vagyon folytatni tudta a tavalyi menetelést és június végén újabb szintet lépett:

a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon meghaladta a 12 ezermilliárd forintot, amely fél év alatt több mint 6%-os, egy év alatt pedig közel 16%-os növekedést jelent.

Ezzel párhuzamosan a privátbanki ügyfélszámlák száma is bővülni tudott, június végére megközelítve a 64 ezret.

Az ügyfélszámlák esetében az előző negyedéves közléshez képest kisebb visszapattanást láthatunk, ennek oka az egyik szolgáltató (MBH) felülvizsgált adata.

Megugrott az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami idén júniusig már több mint 190 millió forintot jelentett.

Egyre több szolgáltatónál lehet megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését, idén eddig

a CIB Private Banking az eddigi 60 milliós küszöböt 100 millióra emelte, illetve

a Bank Gutmannál váltakozik a küszöb, mivel az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb jelenleg 399 millióval, ezt követi

fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd

az Erste, a Raiffeisen és a K&H privátbanki/kiemelt privátbanki szegmense150 millióval.

A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva továbbra is 20 milliós küszöbbel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,1 milliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal,

mögötte az Apelso Wealth Management a második 900 millió forinttal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik 525 millióval.

64 ezer közelében az ügyfélszám

Bár a kezelt vagyon bővülésének ütemét nem éri el, az ügyfélszámlák száma is nőni tudott az első félévben, szektorszinten közel kétezer új privátbanki számla jött létre.

A legkiugróbb növekedést a vizsgált hat hónap alatt a Hold Alapkezelő mutatta fel, ahol több mint 14%-kal bővült az ügyfélszám.

A második legnagyobb növekedést az Apelso Wealth Management privátbanki ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt félévben 13,6%-kal, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk,

privátbanki ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt félévben 13,6%-kal, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk, ezt követően pedig a Raiffeisen Private Banking ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra közel 10%-os bővüléssel.

A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik.

Ez utóbbi szolgáltatónál felülvizsgáltuk a számlaadatokat, így valamennyivel kevesebbet szerepeltetünk az előző felmérésekhez képest.

12 ezermilliárd feletti ügyfélpénzt kezelnek a privátbankok

Míg tavaly összességében támogató volt a tőkepiaci környezet, idén már nagyobb csapkodásokat láthattunk a világ tőzsdéin: az első félévben a globális pénzpiacokon szokatlanul erős hullámzás alakult ki. A kiéleződő vámháború, az AI-trade megingása, valamint a közel-keleti feszültségek egyszerre rázták meg a befektetői hangulatot, miközben az európai részvények ritkán látott előnyre tettek szert amerikai társaikkal szemben. Mindeközben a nemesfémek újra a figyelem középpontjába kerültek, a dollár gyengülése, a kriptopiac visszafogott teljesítménye és a magyar tőzsde kiemelkedő évkezdése pedig csak tovább színesítette a piaci palettát. Az első félév kiemelkedő befektetéseiről itt írtunk:

A kellően nagy volatilitás ellenére idén is ellenállónak bizonyultak eddig a privátbanki vagyonok, ebben közrejátszhat, hogy turbulens időszakokban a vagyonosabb ügyfelek is inkább a vagyon védelmét helyezik előtérbe, nem mellesleg a vagyon diverzifikálása is fontos szempont, amely épp a hektikusabb piaci időkben tud a legkifizetődőbb lenni. Emellett az idei évet nézve valamelyest löketet adhatott a privátbanki vagyonnak a prémium állampapírból származó kamatkifizetés is, miután a PMÁP-ban lévő vagyonok nagy része privátbanki ügyfelekhez köthető.

A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést júniusig

ezúttal a Hold Alapkezelő produkálta 18,5%-kal, mögötte

a második legnagyobb bővülést az Equilor mutatta fel 16%-kal,

mutatta fel 16%-kal, a harmadik helyen pedig az Apelso Wealth Management végzett 15,4%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3525 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon mintegy 29%-át az OTP kezeli a piacon.

Az OTP mögött most is az MBH Private Banking került a második helyre 1575 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking végzett, 1388 milliárdos állománnyal.

Az SPB-nél törekednek a kisegyenlegek leépítésére és ezzel a magasabb koncentráció irányába haladnak. A kezelt vagyonba a külső letétkezelőknél tartott állományokat is beszámítják.

Az adatok szerint átlagosan mintegy 130 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával továbbra is a K&H-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként 240-nel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján az Apelsónál lehetnek, ahol átlagosan 13 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag

az iparágban lévő több mint 12 000 milliárd forintos vagyonért 489 privátbankár felel szektorszinten.

A bankárok számát tekintve idén eddig túl sok változásról nem tudunk beszámolni, az első félévben csupán a Hold és az Erste növelte egy fővel tanácsadói létszámát, az OTP-nél pedig egy fővel csökkent. Éves szinten már nagyobb mozgások voltak, itt a szolgáltatók közül kiemelkedik a K&H egy nagyobb bővüléssel.

Mennyire jellemző a 100 millió feletti ügyfélvagyon?

Mivel az utóbbi időben egyre több szolgáltató emeli meg a belépési küszöbét, így felmérésünkben arra is kíváncsiak voltunk, mekkora teljes kezelt vagyonon belül a 100 millió forint feletti ügyfélvagyon. Az erre adatot közlő szolgáltatók közül nem meglepő módon ott jöttek a 100%-os arányok, ahol a belépési küszöb eleve 100 millió vagy a feletti. Érdekesség, hogy az adatközlés szerint

több mint 9000 milliárd forintot tesz ki az a vagyontömeg, amely 100 millió forint feletti a szolgáltatóknál, vagyis a teljes piaci kezelt vagyon 74%-a köthető a 100 millió feletti ügyfélkörhöz.

A befektetési alapokban van a legtöbb vagyon

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 17%-ban tart részvényt, ami az elmúlt évben gyakorlatilag változatlan arányt jelent, a vagyonos ügyfelek nem lettek kockázatvállalóbbak, ami végülis nem meglepő az idei eddigi hektikus mozgásokat látva.

Továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon 44%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (24%). Érdemes azért megjegyezni, hogy a befektetési alapok sok esetben kötvény és részvény ETF-eket is jelentenek, tehát ezeken keresztül van tőzsdei és kötvénypiaci kitettségük a gazdagoknak.

Ami még érdekes, hogy idén nőtt a készpénz és betét, valamint az alternatív befektetések aránya is a portfóliókon belül.

Az idei évtől új elemként azt is bemutatjuk a privátbanki felmérésünkben, hogy szektorszinten milyen devizában van a magyar privátbanki ügyfélkör vagyona. Az adatszolgáltatók számai alapján

a kezelt vagyon 47%-át tartják a gazdagok forintban, vagyis a vagyonuk nagyobb része devizákban van. Ezek között kiemelkednek az eurós vagyonelemek 35%-kal, valamint a dollár 15%-kal.

Milyen vagyonbővülés jöhet?

Úgy tűnik, a volatilisebb piaci kép a szolgáltatók vagyonnövekedéssel kapcsolatos várakozásait is óvatosabb irányba terelte. Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók eléggé megosztottak a saját teljesítményüket illetően: nagyjából fej-fej mellett vannak azok, akik 4-8%, illetve 8-12% közötti vagyonbővülést várnak, de vannak páran, akik a következő évre 16% feletti növekedéssel kalkulálnak a saját házuk táján. Annak kapcsán nagyobb a konszenzus, hogy a piac egésze hogyan teljesít majd ezen az időtávon: a várakozások többsége most is a 8-12% közötti vagyonnövekedésre esett.

Hároméves időtávon még nagyobb a megosztottság a saját növekedési kilátásokat illetően: a 4 és 16% közötti vagyonbővülési skálán nem lehet egyértelmű várakozást kiemelni a saját növekedést tekintve. A piaci vagyont nézve is megosztott a terep, bár itt vezet a 8-12% közötti vagyonnövekedés.

Gyűlnek a felhők a piacon

Mindeközben egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most is a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között

a hazai gazdaságpolitika, valamint

a magyar gazdaság általános helyzete mellett

a pénz- és tőkepiaci környezet is,

sőt, egyre inkább tör előre a forintárfolyam mellett a lakosság és vállalatok jövedelmi helyzete miatti aggodalom.

Van olyan szolgáltató, amely kiemeli, hogy a hazai választások közeledtével a rövid távú politikai célok még inkább átírhatják a hosszú távú gazdasági szempontokat, tartósan elromló egyensúlyi mutatókat, gazdasági szereplők további bizalomvesztését eredményezve. Mindemellett a túlzott állami szerepvállalás, az EU-hoz fűződő viszony további elmérgesedése, az Európán belüli elszigetelődést is komoly kockázatként értékelik egyesek a magyar gazdaság hosszú távú általános helyzetére.

Mások szerint a közelmúltbeli hírek, miszerint az államnak elővásárlási joga van cégeladások esetén, szintén gyengíti a piaci bizalmat, emellett kiemelik a hazai kkv-szektor gyengülő számait, amely a kevesebb piaci vagyonosodás irányába hat.

Globális szinten kiemelik még, hogy világszerte megnövekedtek a geopolitikai kockázatok, emellett a trumpi világ óriási volatilitást és bizonytalanságot hozott, sokáig fog tartani az új egyensúlyok kialakulása.

