Raiffeisen: az idei november jelentősen különbözött a tavalyitól

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az idei november a tőkepiacokon jelentősen különbözött a tavalyitól. 2018-ben október elején kezdődött az esés az amerikai részvényindexekben, amit egy igen változékony, de oldalazó november követett. Idén az október szintén eséssel indult, azonban később jelentős emelkedés bontakozott ki, ami kitartott novemberre is. Továbbra is igaz, hogy az idei és a tavalyi év nagyon eltérő elsősorban monetáris politikai oldalról. 2018 végén amiatt aggódott a piac, hogy recesszióba csúszik a fejlett világ, illetve attól, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kamatemelései ezt csak előrehozzák, vagy elmélyítik. Erre reagálva idén lényegesen lejjebb hozta a Fed az irányadó kamatokat, és a mérlegleépítést is befejezte. Ez elég volt ahhoz, hogy részben a befektetők elfogadják, hogy nem lesz rövidtávon recesszió, másfelől pedig attraktívvá váljanak a részvény jellegű befektetések. A tavalyi évhez képest idén jóval nagyobb a főbb tőzsdeindexek eredményhozama és a hosszú lejáratú államkötvények hozama közötti különbség, azaz attraktívabb most a részvények várható teljesítménye. A kötvénypiacokon megindult egy korrekció szeptembertől, mely bár november elején még folytatódott, végül érdemben nem változtak a fejlett piaci hosszú kötvények hozamai a hónap során. A hónap során kevés érdemi változás volt a kereskedelmi háborús tárgyalásokban, így egyre több piaci szereplő emelte vissza a részvénykitettségét is. A korábban jellemző alulpozícionáltság ennek megfelelően megszűnt, bár egyelőre eufórikus részvényvételekről nem lehet beszélni. Vélhetően a kereskedelmi háború kérdése 2020-ban a választások közeledtével ismét fókuszba kerül, illetve egy esetleges demokrata győzelem esetén a korábbi piacbarát intézkedések eltörlése is növelheti a volatilitást a piacon.

Idehaza mind a kötvény, mind pedig a részvénypiac pozitív teljesítményt nyújtott novemberben. A BUX index új csúcsra ment a hónap során, a 10 éves kötvények hozama pedig továbbra is bőven 2% alatt maradt, jelenleg (2019.11.28) éppen 1,81%. Ez azért érdekes, mert jelentősen gyengült a hónap során a forint, 337-es szinten is állt az euróval szemben. Tekintve, hogy ez a mértékű leértékelődés kilóg a régiós devizák közül, így inkább hazai tényezőkkel magyarázható. A magyar reálhozamok az intézményi szereplők számára rendkívül alacsonyak, ezzel párhuzamosan romlani látszik a külkereskedelmi mérleg, így ha a Nyugat-Európából importált infláció megugrik, akkor vagy a forint gyengülés fog begyorsulni, vagy a Magyar Nemzeti Banknak kell reagálnia a változásokra. Egyelőre a hazai monetáris politikai döntéshozás komfortosnak látszik a lassú leértékelődéssel, mivel ebben a versenyképesség javulását látják, jelentős kockázatokat pedig nem érzékelnek a folyamatban.

Kötvény oldalon nem sok értéket látunk, inkább a fejlett és fejlődő piaci részvényektől várható érzékelhető pozitív hozam, így ennek megfelelően alakítottuk a portfóliót is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.