Nincs rá pénz: egyre kevesebb a nagy cégekről szóló elemzés

A költségcsökkentésekkel párhuzamosan egyre kevesebb elemzést írnak a nagy befektetési házak a piacon lévő cégekről. A trend mindenhol megfigyelhető, de különösen Európában jelent akkut problémát, ahol mindehhez a MiFID 2 is hozzájárul – írja a Financial Times.

A Bank of America által gyűjtött számok szerint a legalább 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációval bíró európai cégekről szóló elemzések száma 22%-kal eset vissza 2011 óta, a 10 és 100 milliárd dollár közötti piaci kapitalizációjú cégeké pedig 26%-kal.

Ebből is látszik, hogy az elemzéseket író bankok igyekeznek azokra a cégekre koncentrálni limitált erőforrásaikat, amelyekről tudják, hogy érdekli az alapkezelőket, így könnyebben eladhatóak.

Az elemzések csökkenő száma az egész világon megfigyelhető folyamat, de különösen Európában, ahol tavaly január óta a MIFID 2 bevezetésével az elemzésekért már direktben kell fizetniük az azokat megrendelő alapkezelőknek. Mindez oda vezetett, hogy sokkal kevesebb elemzést rendelnek meg az alapkezelők.

Európán kívül is vannak bajok, a 10 és 100 milliárd dollár közötti piaci kapitalizációjú cégekről készült elemzések száma is mintegy ötödével esett vissza az elmúlt nyolc év során, ez átlagosan 18,7 elemzést jelent. A legnagyobb cégeket ehhez képest jobban követik, de a róluk készült elemzések is 12%-kal estek vissza egy 28,5-ös átlaghoz.

A Coalition adatai szerint a 12 legnagyobb befektetési banknál dolgozó elemzők száma 4967 főt tett ki június végén a 2017 végén mért 5558-hoz képest, amikor még nem volt MiFID 2.