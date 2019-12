Ömlik a pénz a magyar befektetőkre: Putyinékkal még 40% fölött is kaszálhattunk

Ha minden így megy tovább, nagyon szép évük lesz a magyar alapkezelőknek: a kezelt portfóliók 90%-a eddig nyereséges idén és a legjobban teljesítő alapok hozama még a 40%-ot is meghaladja alig 11 hónap leforgása alatt. A legkifizetődőbbnek eddig idén az orosz és amerikai részvények zsákolása tűnt, a származtatott piacon viszont többen is buktak. Megnéztük, hogy teljesítettek eddig idén a magyar befektetési alapok és azt is megpróbáltuk felmérni, hogy alakulhat a december.

Szépen teljesítettek a legnagyobbak

Ha csak nem üt be az utolsó hónapban a tavalyihoz hasonló piaci összeomlás, nagyon szép éve lesz a magyar alapkezelőknek és ügyfeleiknek egyaránt:

a hazai alap-sorozatok több mint 90%-a pozitív hozamot tudott elérni az év első 11 hónapjában.

Minden adott volt eddig a sikerhez: a fontosabb tőkepiacok szinte mind szárnyaltak, a forint gyengült, a kötvényhozamok csökkentek.

Szép hozamot értek el a legnagyobb hazai alapok is: kilencből tíz portfólió pluszban várja az év végét. A legnagyobb magyar abszolút hozamú alap, az OTP Supra teljesítménye kifejezetten kiemelkedő: már 20% fölötti hozamot ért el az első 11 hónapban, ami messze felülmúlja még az alap hosszabb távú átlaghozamát is. Az alap legfrissebb, októberi tájékoztatója szerint német állampapír futures-shortokon keresett nagyot, de részvénykitettségük, ezen belül is a Pekao, a Digi, az OTP és az UniCredit is jól teljesített.

A mostanában rendkívül igencsak népszerű ingatlanalapok közül a legjobb hozamot a top 3-on belül a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Ingatlanalapja hozta a maga 3,8%-os teljesítményével az év eleje óta. Legfrissebb elérhető, augusztusi jelentése szerint ez az alap az ingatlanszektoron belül a legnagyobb kitettségét kiskereskedelmi ingatlanokban tartja.

Megérte Oroszországra fogadni

Szinte bármivel kereskedhettek idén a vagyonkezelők, nem nagyon tudtak mellényúlni, mégis akadtak olyan stratégiák, amelyek kifejezetten nyereségesnek bizonyultak.

Ahogy ezt az elmúlt években többé-kevésbé megszokhattuk, a szárnyaló orosz részvénypiacokon befektető alapok hoztak a legjobban a konyhára az év eleje óta; az OTP orosz részvényalapja 42,6%-os, az Aegoné 41%-os teljesítményt ért el alig 11 hónap alatt. Az orosz tőzsdék elsősorban még mindig azért emelkednek, mert a 2014-es krími válságot követő szankciók és a zuhanó olajárak miatt gyakorlatilag teljesen szétverték a befektetők az orosz eszközárakat, a piacok pedig még mindig próbálnak magukhoz találni, ahogy az olajárak és az orosz gazdaság stabilizálódik. Semmi nem garantálja persze, hogy az optimizmus kitart hosszabb távon is: bármikor jöhet egy újabb szankció, bankválság vagy olajár-krach, ami földhöz vágja az orosz tőzsdéket, ezért az orosz eszközökkel továbbra is érdemes óvatosan bánni.

A harmadik helyre felzárkózott az elmúlt években kevésbé fényesen teljesítő Accorde román részvényalap is a maga 35,6%-os YTD-hozamával, a top 10-es lista maradék részét pedig amerikai részvényalapok vagy Amerikatúlsúlyos nemzetközi részvényalapok foglalták el.

Hosszabb, ötéves időtávon is a toplistában vannak az orosz alapok, a lista első öt helyét viszont a magyar tőzsdét követő alapok foglalják el.

Ötéves időtávon egyébként 269 alap-sorozat (beleértve a devizás és intézményi sorozatokat is) hozama pozitív az értelmezhető ötéves hozamadattal rendelkező 312 alap közül, ami 86%-os arányszámot jelent. 21 alap működik jelenleg, amelynek az ötéves átlagos hozama még a 10%-ot is meghaladja. Mindezek fényében elég szép volt az alapkezelők elmúlt öt éve.

Nem mindenki nyert

Sajnos akadtak olyan alapok is, amelyeknek kevésbé sikerült szerencsésen a 2019-es év eddig, de az egész magyar piacon csak hat forintos, lakossági alap szenvedett el 10% fölötti mínuszt. Ezek többnyire mind kifejezetten kockázatos származtatott alapok voltak, melyek az elmúlt 3-5 évben sem teljesítettek túl kiemelkedően.

Mit hozhat a december?

A magyar befektetési alapokat kezelő szakemberek számottevő része óvatos optimizmussal várja az év végét, hiszen kevés olyan kockázat van jelenleg a piacon, ami komoly sokkot okozhat: az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus megoldáshoz közelít, a Brexitet tovább halasztják, az EKB újabb stimulusra készül, a Fed nem valószínű, hogy az év végig hozzányúl az amerikai kamatokhoz, a recessziós félelmek pedig enyhülni látszanak.

Persze továbbra is akad egy-két olyan kockázat, ami könnyen boríthatja az optimizmust a piacokon, csak hogy néhány ilyet említsünk:

A kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások a várt pozitív lezárás helyett végleg zátonyra futnak .

a várt pozitív lezárás helyett végleg . A vártnál jelentősen gyengébb kereskedelmi adatok látnak napvilágot az ünnepekhez közelítve.

látnak napvilágot az ünnepekhez közelítve. Az OPEC+ nem állapodik meg az olajkitermelés mérséklésről pénteki találkozójukon.

az olajkitermelés mérséklésről pénteki találkozójukon. Túlzott emelkedés után gyors profitrealizálási hullám kezdődik a tőzsdéken.

kezdődik a tőzsdéken. Hirtelen eszkalálódik a hongkongi krízis.

SZERENCSÉRE EZEK TÖBBSÉGÉNEK MEGVALÓSULÁSÁRA ELÉG CSEKÉLY AZ ESÉLY, ÍGY TALÁN IDÉN NEM MARAD EL A MIKULÁS-RALI ÉS RÉG NEM LÁTOTT PLUSZBAN ZÁRHATJA AZ ÉVET A MAGYAR BEFEKTETÉSI ALAPOK SZÁMOTTEVŐ RÉSZE.

Novemberben megkérdeztük a portfóliómenedzsereket magukat is, hogy minek tudható be a jó teljesítmény - sokan közülük azt is elárulták, mibe érdemes fektetni: