Trump ijesztett rá a Wall Streetre

Érezhető gyengüléssel kezdték a keddi kereskedést a Wall Street vezető indexei, melyek egy százalék körüli mínuszban vannak a félidőhöz közeledve. A vezető papírok között elvétve találni csak átlag feletti teljesítményt, nagy esésből annál több van.

A keddi kereskedés félidejéhez közeledve a Dow Jones index több mint 400 pontos, közel másfél százalékos mínuszban volt, vagyis folytatódott a hétfőn kezdődött rossz hangulat a tengerentúli piacokon. A többi irányadó index is hasonló teljesítményt mutat: az S&P-500 és a Nasdaq is 1,2%-os mínuszban volt.

A harminc Dow-komponens között alig találni pozitív teljesítményt, néhány esetben már stagnálásnak vagy minimális lecsorgásnak is örülhetnek a befektetők. A negatív oldalon a Dow 3,4%-os esését lehet kiemelni, de a Goldman is majdnem 3 százalékot bukott, és az Apple is a legnagyobb vesztesek között van.

A rossz hangulat oka elsősorban a kereskedelmi háborús feszültségek ismételt éleződése, Donald Trump mai nyilatkozata mindenkit meglepett: az amerikai elnök szerint lehet, hogy csak a 2020-as elnökválasztás után lesz megállapodás Kínával, miközben a piacok egy küszöbön álló egyezséget áraztak már be.