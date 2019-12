Veszélyben az Amazonas, és ez nem tetszik a befektetőknek – Sorra fordítanak hátat Brazíliának

Egyre több befektető és világcég fordít hátat Brazíliának, miután úgy tűnik, az ország nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy megmentse az Amazonas vidékét – írja a Financial Times.

A több mint 200 milliárd eurós vagyont kezelő Nordea Asset Management jelentette be a napokban, hogy „karantén” alá vonja a brazil államkötvényeket a politikai és környezeti kockázatok miatt. Egyelőre nem vesz új brazil állampapírokat, és a meglévő kitettségét is felülvizsgálja.

Az aggodalom egyre nagyobb, múlt hónapban jött ki a hír, hogy a júliussal záruló 12 hónapban a brazil Amazonas-vidék erdőlefedettsége 30%-kal csökkent, ez 2008 óta a legnagyobb mért adat.

A Nordeán kívül már több alapkezelő és nagyobb multicég jelentett be hasonló lépéseket. A H&M nyáron jelentette be, hogy nem vesz többet brazil bőrárut addig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az országnak és a kormánynak nincs köze az Amazonas-vidéknél látható erdőtüzekhez.

A szakértők szerint kezdenek egyre inkább előtérbe kerülni az ESG-szempontok a befektetéseknél, és különösen szoros figyelemmel kísérik az ennek való megfelelést a brazil cégek esetében. Az Aberdeen helyi részvényüzletágának vezetője szerint a befektetők korábban inkább a vállalatirányítási szempontokat vették figyelembe Brazíliában, és nem a környezeti vagy társadalmi hatásokat, de ez kezd változni.

Címlapkép: Shutterstock