Elárulták a magyar sztárbefektetők, mit hozhat 2020

Bár még nincs vége 2019-nek, nagyon úgy tűnik, hogy szép évet fognak zárni a világ tőzsdéi, a magyar alapokat kezelő profi befektetők pedig arra számítanak, hogy bár nagyobb lesz a volatilitás 2020-ban, jó eséllyel a következő évben sem kell nagy összeomlástól tartanunk, sőt, kifejezetten kifizetődő politika lehet részvényeket tartani.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a decemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Ezt várják a profik 2020-ra

Decemberben számos komoly politikai változást történt: Nagy-Britanniában fölényesen győztek a választásokon a Brexit-párti konzervatívok, Donald Trump ellen pedig kötelezettségszegési eljárást kezdtek az Egyesült Államokban. Míg az előbbi a régóta húzódó Brexit huzavona lezárását jelentheti, az utóbbi akár a 2020-as amerikai választásokra is kihatással lehet, bár a magyar portfóliómenedzserek gyakorlatilag mind úgy gondolják, hogy az elnök büntetését nem fogják megszavazni. Jó hír viszont, hogy a kínai-amerikai kereskedelmi háború lezáródni látszik.

Akad olyan profi befektető, aki úgy véli, hogy az események jelentősen csökkentik az európai kockázatokat, hiszen a megállapodás nélküli Brexit esélye minimalizálódott, így a kockázati tényezők epicentruma áthelyeződött a tengerentúlra. A legtöbb portfóliómenedzser hosszú távon viszont még mindig kockázatként értékeli a Brexitet, hiszen a gazdasági hatásai beláthatatlanok.

A jegybankok mozgásával kapcsolatosan egy szakember megjegyzi, hogy óvatosan, de szakítani próbálnak majd a negatív kamatokkal a döntéshozók, ami volatilitást hozhat, de a következő évben is pozitív eredménnyel zárhatnak a tőzsdék.

Egyes befektetők szerint az európai részvénypiacok jó hozampotenciált rejtenek 2020-ra nézve, egy szakember kiemelte az ESG-befektetéseket is, mint potenciális értékteremtő eszköz. Egy másik szakember inkább tech-részvényekben lát fantáziát.

A feltörekvők kapcsán megosztottak a vélemények: van, aki fantáziát lát Oroszországban, Brazíliában és Indiában egy szakember pedig kiemelte: a magyar részvények is jól teljesíthetnek a vállalati eredménynövekedésnek köszönhetően.

Akad több olyan szakember is, aki viszont mind a kötvény, mind pedig a részvénykitettségét inkább leépítené, és alternatív eszközökben gondolkozik.

Visszatértek a részvények

Bár a jövő évre várt emelkedést sok portfóliómenedzser részvényekkel lovagolná meg a mintaportfólióiban, a rugalmasságuk miatt kedvelt alternatív eszközök képezik még mindig a legnagyobb fő kategóriát a fiktív eszközallokációban.

A részletesebb bontásból kiderül, hogy a mintaportfóliókon belül a hedge fundok / abszolút hozamú alapok a legnépszerűbbek, viszont ezeket követik a pénzpiaci eszközök, majd a nemzetközi kötvények.

Az alábbi ábráról pedig az derül ki, hogy a portfóliómenedzserek elsősorban fejlett piaci részvényekbe tették át a pénzpiaci eszközökből kimozgatott vagyont.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondhatjuk, hogy a részvényekbe való vásárlás már egy hosszabb távú trend, ami az év végi mikulás-rali közepette elég kifizetődőnek látszik.

