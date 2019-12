MKB-Pannónia: Mikulás rally

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MKB-Pannónia Alapkezelő írását olvashatják:

"Az amerikai és kínai viszonyban az ősz folyamán látványos javulás történt, ami elsősorban taktikai megfontolásból következett be, hiszen a jelentősen lassuló kínai gazdaság és a közelgő amerikai választás miatt egyik félnek sem érdek tovább élezni a konfliktust. Az előzetes egyezség (Phase One Deal) valójában egy tűzszüneti megállapodásnak tekinthető, ami mindkét félnek előnyös. Ezentúl a Brexit körüli huzavona Boris Johnson elsöprő választási győzelmével ért véget, így végleg elhárult a parlamenti ellenállás utolsó akadálya a megállapodás megkötése elől. A befektetők hangulatán ezen kívül a tovább nem romló és talán javulni kezdő fundamentális adatok is jelentős mértékben javítottak. A lazuló monetáris politika, az enyhülő politikai feszültségek, a várhatóan tovább nem romló üzleti konjunktúra az alacsony hozamkörnyezettel karöltve komoly vételi pánikot indított el a részvénypiacokon, ami elsősorban az alul pozícionált befektetők és az emelkedésről lemaradni nem akaró spekulánsok hajtanak. A december végi alacsony forgalmú időszakban ezen események szerencsés sorozata komoly árfelhajtó hatását gyakorol, ami a klasszikus Mikulás rally tankkönyvi definíciója. A következő időszakban részvényáremelkedés tovább folytatódhat, ezért érdemes felülsúlyozni a fejlett piaci, ciklikus és technológiai részvényeket.

A fejlődő részvénypiacok általánosságban kerülendők voltak az elmúlt években, hiszen az erős dollár, a kereskedelmi háború komolyan ránehezedett az eszközárakra. A következő negyedévekben azonban a fejlett piac részvények emelkedésével és a javuló konjunktúrával párhuzamosan végre ez az eszközosztály is jól teljesíthet, így érdemes a likvid eszközökből átsúlyozni a fejlődő részvények eszközosztályába.

A lazuló hazai és nemzetközi jegybanki politika, illetve a növekedési kilátások óvatos javulása a fejlett, hosszú kötvények piacán egyensúlyba hozta a keresleti és kínálati oldalt. Ennek ellenére még mindig 12 trilliárd dollárnyi állami adósságpapír forog negatív hozammal. A kötvénypiaci hozamok a következő időszakban alacsonyabb változékonyság mellett oldalazhatnak, és a tartás, kivárás mellett érdemes letenni a voksot."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.