Elstartolt Magyarország szuperállampapírja, és mindent letarolt, ami az útjába került

Elképesztő roham, 3000 milliárd forint, 5%-os kockázatmentes hozam, szuperállampapír – az elmúlt hónapokban ilyen és ehhez hasonló szalagcímek szóltak a júniusban induló Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) sikereiről. A magyar lakosság odavan érte, a megtakarítási piac kevésbé, a készpénz pedig köszöni szépen, remekül elvan a szuperállampapír mellett is. De mit tud ez a papír, amit más nem? Hogy tudta alig fél év alatt letarolni a teljes megtakarítási piacot, fenekestül felfordítani az ingatlanpiac világát, mindeközben pedig fontos makrogazdasági és monetáris politikai célokat is kiszolgálni? Miért van az, hogy ilyen szuper, a készpénznövekedésnek mégsem tud gátat szabni? Összeszedtük a MÁP+ eddigi legfontosabb hatásait.

Mitől olyan szuper ez a szuperállampapír?

Június 3-án indult útnak a szuperállampapírként elhíresült MÁP+. A konstrukció már a kezdetektől jelentős lakossági érdeklődést váltott ki, ami több kedvező tulajdonságának is köszönhető:

A konstrukció alapcímlete egy forint, a befektetett összegnek alsó és felső korlátja nincs.

A kamat mértéke az első félévben évi 3,5%, a második félévben évi 4%, ezt követően minden évben 50 bázisponttal emelkedik. Az 5 éves futamidő alatt a papírral elérhető hozam 4,95%.

Kamatfizetés után a kapott kamat automatikusan újrabefektetésre kerül ugyanabba az állampapírsorozatba.

A június 1-jét követően kibocsátott lakossági állampapír-sorozatok után már nem kell a 15%-os kamatadót fizetni, ebbe beletartozik a MÁP+ is.

A kamatfizetést követő 5 munkanapos időintervallumban a forgalmazók nettó 100%-os árfolyamon plusz a visszavásárlás értéknapja szerinti felhalmozott kamaton jegyeznek vételi árat a MÁP+ sorozatra és vásárolják vissza a befektetőktől. A kincstár esetében minden más időszakban a visszaváltás 99,75%-os árfolyamon történik (a forgalmazók visszaváltási árfolyama ettől eltérhet).

Novemberben elindult a papír nyomtatott változata is, ezt a postán lehet megvásárolni különféle címletekben, de a kamatozás és minden más ismertetőjegye változatlan a papírnak.

TOP10 sztori

Ahogy minden évben, a Portfolio szerkesztősége idén is összeállította az évlegmeghatározóbb eseményeit, híreit. Ez a cikk is egy a 10 közül.

A MÁP+-t már az első héten több mint 500 milliárd forintért jegyezte le a lakosság, az utóbbi hetekben a heti kereslet 60-80 milliárd forint között szóródik (ebben nincsenek benne a nyomtatott MÁP+ számai).

December közepéig a lakosság által jegyzett szuperállampapír állománya meghaladta a 3000 milliárd forintot.

Ez azt jelenti, hogy a lakossági állampapírpiacon is ez a papír lett a legmeghatározóbb, az utóbbi hónapokban egyedül a szuperállampapír tudott érdemi állománybővülést felmutatni.

Mit okozott a megjelenése a piacon?

Már a papír indulásának első heteiben is kezdett megmutatkozni az, ami most, féléves távlatban egyértelműen kijelenthető: jelentősen átrajzolta a magyar megtakarítási piacot a szuperállampapír. Bár sokak szerint kiszorító hatásról még korai beszélni, a számok azt mutatják, hogy a befektetési alapokon át a bankbetéteken keresztül még a többi lakossági állampapír is jócskán megérezte a MÁP+ menetelését. Alig több mint hat hónapos fennállásával a papír átalakította az ingatlanvásárlási szokásokat, a magyar államadósság szerkezetét, mindemellett pedig további jelentős gazdasági és monetáris hatással is bír.

Nézzük ezeket sorban:

Megtakarítási piac

Az MNB értékpapír-statisztikái szerint teljesen lenullázódott idén a befektetési alapok állománynövekménye a háztartásoknál, ez azt jelenti, hogy tavaly év végéhez képest semmit sem nőtt a magyarok kezében lévő befalap-állomány. Sőt, még kicsit csökkent is, október végével bezárólag 2,6 milliárd forinttal kevesebb befektetési alap volt a lakosság kezében, mint tavaly év végén. Ehhez képest az állampapírok irtó nagyot mennek idén, októberrel bezárólag már 1725 milliárdos állománynövekménynél tartanak.

A szuperállampapírnak a befektetési alapok piacán mutatkozó elszívó hatását elsősorban az ingatlanalapok érezték meg az utóbbi hónapokban, májustól kezdve a háztartások kezében lévő ingatlanalapok vagyona jelentősen csökkent, a május végi több mint 1100 milliárd forintról október végére alig több mint 930 milliárdra.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 12. 10. Nélkülük vérengzés lett volna - Elképesztőt mentek idén a portfóliómenedzserek

A MÁP+ elindulását a bankbetétek is megsínylették, a lakossági betétek állománya júniusban és júliusban is visszaesett, de különösen júniusban látszódott egy nagyobb, 225 milliárdot meghaladó visszaváltás. A bankbetéteknél látható megtorpanás úgy tűnik azonban, csak ideiglenes volt, az utóbbi hónapokban ismét nőtt a bennük elhelyezett megtakarítások összege.

Kisebb fajta átrendeződést tapasztaltak a lakossági állampapírok is a MÁP+ elindulásával, az októberre vonatkozó államháztartási jelentés szerint a forintos lakossági állampapírok állománya 8804 milliárd forintot ért el, mindezt úgy, hogy egyedül a MÁP+ tudott állománybővülést felmutatni egy hónap alatt. Október végén szuperállampapírban 2485 milliárd forint volt, lassan annyi, mint a 2631 milliárdos vagyonnal bíró Prémium Magyar Állampapír. A számokból egyértelműen kitűnik, hogy nyár óta gyakorlatilag csak a MÁP+ tudott állománybővülést elérni, sok esetben más lakossági állampapírok kárára.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 21. A szuperállampapír a többi állampapír elől is elszívja a pénzt - Már csak ezt veszik a magyarok

Ezt bizonyítja, hogy az állampapírok között is főként az egy évnél hosszabb lejáratúak menetelnek előre. A lenti ábra nagyon jól szemlélteti, hogy a szuperállampapír júniusi elindulásával a hosszabb lejáratú állampapírok tranzakciós adata kilőtt, ezzel párhuzamosan a rövidebb futamidejű papírokból minden hónapban áramlott ki a pénz. Ez mutatja a MÁP+ elszívó hatását az állampapírpiacon is.

Szuperállampapír ide vagy oda, a lakosság kezében lévő készpénzállomány nem akar csökkenni, pedig a MÁP+ egyik fontos célja éppen ez lenne. Nemhogy csökkenne, a készpénzállomány folyamatosan nő, az MNB statisztikai mérlege szerint egy év alatt újabb 10,2%-kal nőtt a forgalomban lévő készpénz állománya Magyarországon, így elérte november végére a 6525 milliárd forintot (ennek mintegy 80%-a van a lakosságnál). A MÁP+ júniusi bevezetése nem gyakorolt érdemi kiszorító hatást a készpénzállományra, sőt, augusztus óta ismét gyorsulva nő a készpénzállomány Magyarországon. Kérdés, ezen a fronton hoz-e érdemi változást a nyomdai változat bevezetése, erre vonatkozó adatok egyelőre még állnak rendelkezésre.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 12. 11. Hiába minden, soha nem fürdött ennyi készpénzben Magyarország

Ingatlanpiac

Nyár közepén egy sajátos jelenségre lehettünk figyelmesek a hazai lakáspiacon is. Míg az azt megelőző években folyamatosan nőtt az évente mért adásvételek száma, addig júliusban a vásárlók mintha eltűntek volna a piacról. Az előző évhez képest jelentősen – átlagosan 15 százalékkal - kevesebb lakás cserélt gazdát, de Budapesten ennél is nagyobb volt a visszaesés. Egyes budai és belvárosi kerületekben előfordult, hogy havi szinten felére csökkent a tranzakciószám, ami különböző okokkal magyarázható.

A babaváró hitel és más lakásvásárlást segítő állami intézkedések egyfajta kivárást okoztak a piacon, miközben a MÁP+ megjelenése a befektetők egy részét is elszívta onnan.

A befektetési célú vásárlások csökkenése azonban nem csak a szuperállampapír megjelenése miatt következett be.

A fővárosi lakásárak mostanra reálértéken is bőven meghaladták a korábbi csúcsértékeket, miközben a bérleti díjak emelkedése csak részben követte ezt. Ebből adódóan az elmúlt években a lakáskiadással elérhető hozamok fokozatosan csökkenni kezdtek.

Ezt ugyan kompenzálta a lakások áremelkedése, ami Budapesten még a tavalyi évben is 20 százalék körül volt, a következő évekre azonban szinte az összes elemző óvatosabb becsléseket ad, vagyis, ha fokozatosan eltűnik a mostani áremelkedés, akkor a MÁP+ már egyértelműen versenyképes lehet a lakáskiadással szemben.

Mindennek ellenére nem kell attól tartani, hogy a vásárlók végleg eltűnnek a piacról, ugyanis a gazdasági fundamentumok továbbra is kedvezők: a hitelkamatok alacsonyak, a gazdaság bővül, a bérek emelkednek. A mostani helyzet éppen ezért sokkal inkább egyfajta kivárás a befektetők részéről. Ennek következtében elképzelhető, hogy jövőre az ideinél néhány százalékkal kevesebb lakás cserél majd gazdát, amivel párhuzamosan az áremelkedés is feltehetően lassulni fog, de egy stabil környezetben a befektetők előbb utóbb ismét nagyobb érdeklődést mutatnak majd a lakáspiac iránt, miközben biztosan lesznek olyanok is, akik – akár kényelmi okok miatt – továbbra is az állampapírt fogják előnyben részesíteni.

Makrogazdasági és monetáris politika

A MÁP+ ellentmondásait meg lehet közelíteni a monetáris politika szempontjából, makrogazdasági szemszögből is. Annál is inkább, mert a konstrukció erős jegybanki támogatással született meg, és nem titkoltan jegybanki célokat is szolgál.

A válság előtt a világ jegybankjai úgy működtek, hogy meghatároztak egy irányadó kamatot. E mögött jellemzően egy korlátlanul hozzáférhető, kockázatmentes, rövid lejáratú eszköz (betét vagy hitel) állt. A piac pedig ehhez képest árazta az összes többi, különböző kockázatú és lejáratú eszközt. A válsággal ez a gyakorlat megváltozott. A jegybankok azt tapasztalták, hogy az új környezetben a piaci árazások tökéletlenek, a bankok kockázatkerülő magatartása drágította a hiteleket, a monetáris politika hagyományos eszközeivel nem lehet a kondíciókra a korábban megszokott hatékonysággal hatni. Ezzel eljött a nem-konvencionális eszközök korszaka. Lefulladt a vállalati hitelezés? Funding for lending programon keresztül olcsó forrásokkal kell ellátni a beruházni kívánó kkv-ket. Nem akarnak csökkenni a hosszabb lejáratú eszközök kamatai? Állampapírt vagy egyéb értékpapírokat kell vásárolni, kereslet támasztásával lenyomva a hozamokat.

Az új eszközökkel párhuzamosan felmerült az igény, hogy ne csak egyszerűen hibákra hivatkozva korrigálgassuk a piaci árazásokat, hanem sokkal direktebben és célzottabban mondjuk meg egy-egy szegmensnek, hogy milyen hitel- és megtakarítási lehetőségei vannak, így szolgálva a gazdaságpolitika távlati céljait. Ebben a törekvésben Magyarország megy el a legmesszebbre. A teljesség igénye nélkül: ilyen motivációk mellett születettek a kkv-kat támogató hitelprogramok, kötvényprogramok, kamattámogatott lakossági hiteltermékek vagy éppen a MÁP+. Ezek egy része ugyan nem jegybanki hatáskörben, de mindannyiszor erős MNB-támogatás mellett valósult meg.

Addig, amíg a jegybankok a piacra bízták, hogy egy általános kamatszint mellett hogyan árazza a termékeket, addig az arbitrázs lehetőségek minimálisak voltak. Ennek lett vége, amikor a célok és jegybanki eszközök felszaporodtak. Az „ahány eszköz, annyi cél” gazdaságpolitikai elve alapján már nem lehet egyszerre egyetlen kamattal ösztönözni a kisvállalatokat beruházásra, a háztartásokat megtakarításra, a családokat gyerekvállalásra stb., mert ezek az eszközök pont attól ösztönzők, hogy az árazásuk eltér a piacitól.

Így érkeztünk el ahhoz a ponthoz (sporthoz), amikor lombardhitelből vagy babaváró hitelből érdemes lehet hosszú lejáratú (amúgy de facto rövid futamidejű) magyar állampapírt vásárolni. Felesleges botorság lenne hibáztatni azokat, akik kihasználják a lehetőséget. A piac többek között éppen azért működik jól, mert a haszonkereső emberi természet rombolja az arbitrázsokat. Már persze akkor, ha a piac áraz. Ha az állam, akkor nem.

Mi lesz ennek a szuperállampapír-őrületnek a vége?

A többes kamatrendszer, és így a MÁP+ működtetését érdemes úgy értékelni, hogy szembe állítjuk több gazdaságpolitikai cél elérésének hasznát annak költségével. Ennek elvégzése meghaladja egy ilyen írás kereteit, de néhány fogódzót érdemes rögzíteni.

A MÁP+ társadalmi költségei alapvetően abból származnak, hogy

az eltérítés költségeket okoz, hasznokat csökkent más gazdasági szereplőknek (bankok, alapkezelők stb.),

a magasabb kamatok az adófizetők és a megtakarítók közötti jövedelemátrendezést okoz,

a többes kamatrendszer arbitrázs lehetőségei további hatékonyságvesztéshez vezet.

Ezekkel szemben állnak azok a társadalmi hasznok, amelyeket a gazdaságpolitika az államadósság devizaarányának csökkentésén, lakossági részarányának növelésén, a lakásárak fékezésén stb. keresztül remél megnyerni. Valamit valamiért.

A MÁP+ kamata (amely, mint jeleztük 5 éves papír, de valójában látra szóló értékpapírként működik), jól láthatóan magasabb, mint a piaci alap állampapírhozamok.

Mindezeken túl felmerülnek még olyan kérdések, mint:

Ha a tervezett 2023-as céldátum előtt sikerül a lakossági állampapírok állományát 11 ezermilliárd forintra növelni, akkor lép-e valamit az ÁKK a túlzott kereslet visszafogására . Ilyen lépés lehet a fogalmazói kör szűkítése, forgalmazóknak fizetett jutalékok csökkentése (ez utóbbit már meglépte), vagy a MÁP+ vásárlási feltételeinek módosítása.

. Ilyen lépés lehet a fogalmazói kör szűkítése, forgalmazóknak fizetett jutalékok csökkentése (ez utóbbit már meglépte), vagy a MÁP+ vásárlási feltételeinek módosítása. Mennyire lesz sikeres a nyomtatott szuperállampapír nemcsak értékesítésben, hanem a készpénztartás ellen vívott küzdelemben is.

nemcsak értékesítésben, hanem a készpénztartás ellen vívott küzdelemben is. Mennyire és meddig lesz még ilyen erős hatása a MÁP+-nak a megtakarítási piacra, azon belül is főként a befektetési alapokra. Jelenleg úgy tűnik, hogy a kvázi kockázatmentesen elérhető vonzó kamat minden más befektetési lehetőségtől elveszi a show-t, pedig a befektetési alapok nagy része idén kimondottan jól teljesített, igaz, ehhez némi kockázatvállalásra is szükség lenne a lakosság oldaláról.

Egyes vélemények szerint a szuperállampapír pozitívan hat a lakosság pénzügyi tudatosságára, mivel nagy, parlagon heverő pénzeket vonz be a megtakarítási piacra. Mások szerint bár nő a lakosság megtakarítási aránya, teljesen szétrombolja a pénzügyi tudatosságot, mivel azt tanítja, hogy kockázatvállalás nélkül is elérhető a magas hozam. Egy biztos: a megtakarítási ráta növekedése nem egyenlő a pénzügyi tudatosság növekedésével, innen pedig sejthető, melyik érvelés áll meg jobban a lábán.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images