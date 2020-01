10% feletti hozam sem elég a magyaroknak – Meddig büntetik még az abszolút hozamú alapokat?

162 abszolút hozamú sorozatból 142 zárta pozitív hozammal a tavalyi évet, közülük 83 sorozat legalább 5%-ot hozott, 23-an közülük 10% felett teljesítettek. Az alacsony hozamkörnyezetben nagyot mentek tehát 2019-ben a világ tőkepiacai mellett a hazai szakemberek által kezelt abszolút hozamú alapok is, különösen a legnagyobb, az OTP Supra, amelynek hozamával és vagyonnövekedésével egyik vetélytársa sem tudta felvenni a versenyt. A kategória egésze viszont a jó hozamok ellenére sem tudta egyelőre visszanyerni a befektetők bizalmát, 2019 egyértelműen a tőkevesztésről szólt.

1 2 ›

Elképesztőt mentek 2019-ben a világ tőzsdéi

Elképesztő év volt a tavalyi a világ tőkepiacain, kevesen gondolták volna, hogy a 2018-as csúnya évzárás után újabb rekordok dőlnek a tőzsdéken. Tavaly a görög FTASE-index ment a legnagyobbat közel 50%-kal, amit az amerikai Nasdaq 100 index emelkedése követett 38%-kal, és nem sokkal maradt le az argentin Merval-index sem 37,6%-kal. A magyar tőzsdén befektetők sem panaszkodhattak, a BUX-index tavaly közel 18%-ot emelkedett.

A részvényindexekhez hasonlóan a fontosabb nyersanyagárak is jócskán emelkedtek, a fémek között a palládium ment a legnagyobbat 44%-kal, az olajpiacon a WTI 22%-kal emelkedett, a kávé ára pedig 26%-kal került feljebb.

A minden bizonytalanság ellenére is végig kitartó, alapvetően pozitív tőkepiaci hangulat a magyar abszolút hozamú alapok teljesítményének is jót tett, a vizsgált időtávon adatokkal rendelkező 162 alapból mindössze 20-nak volt tavaly negatív hozama.

A legjobb tavalyi hozamot az OTP Supra alap érte el közel 24%-kal, elképesztőt ment az alap 2019-ben, teljesítményével nagyot vert az abszolút hozamú alapok piacára, ezzel a hozammal a legjobban teljesítő alapok egyikének számít Magyarországon.

Az alap november végi jelentése szerint a kezelt vagyon több mint fele volt államkötvényben , közel 30% pedig részvényben. Viszonylag magas az egyéb kötvények aránya, továbbá a portfólióból látszik az is, hogy az alapban jelentősebb tőkeáttétel is van. A legnagyobb magyar alapok befektetéseiről legutóbb itt írtunk:

A Suprát

a Hold Rubicon Származtatott Alap követi a sorban 16,4%-os éves hozammal , ezt követően pedig

, ezt követően pedig az Accorde Global Alap került a harmadik helyre 13,8%-os teljesítménnyel.

A tavalyi jó hozamokat bizonyítja, hogy a legjobban teljesítő 15 lakossági abszolút hozamú alap mindegyike 8% felett hozott a befektetőinek, 10% felett a fenti három alap mellett csak a Budapest Bónusz Plusz, az OTP EMDA, az Aegon Panoráma R sorozata és a Sovereign PB Származtatott Alap hozott.

Tavaly mindössze 13 olyan lakossági sorozat volt, amely mínuszban zárta az évet, így a legrosszabb 15 teljesítményű alap közé bekerült olyan is, amelynek egyébként pozitív volt a hozama. Nagyobb bukót tavaly az OTP G10 Euró A sorozata könyvelt el mínusz 19,4%-kal, de sokat vesztett a Hold HTM Származtatott Alap is 18,4%-kal. A harmadik legnagyobb esés 2019-ben az Equilor Hydra alaphoz kapcsolódik közel mínusz 14%-kal.

A jó hozamok csak néhány alapon segítettek

Hiába mentek idén nagyot a tőzsdék és ezzel együtt a magyar abszolút hozamú alapok is, a kezelt vagyon tavaly 900 milliárd forint alá csökkent. A BAMOSZ friss statisztikái szerint november végén a kategória kicsivel több mint 860 milliárd forintot kezelt, ami több mint 76 milliárd forinttal kevesebb, mint 2018 év végén.

Az abszolút hozamú alapokból 2018 év eleje óta folyamatosan viszik ki a pénzt a befektetők, az elmúlt évben november volt az egyetlen olyan hónap, amikor nettó tőkebeáramlást könyvelhetett el a kategória (a decemberi BAMOSZ-adatok még nem ismertek). Tavaly november végéig az abszolút hozamú alapokból összesen több mint 145 milliárd forint áramlott ki, több mint a 2018-ban mért 130 milliárdos mínusz.

A tőkekiáramlás elől a legnagyobb alapok sem tudtak elmenekülni: a Hold Rubicon alap mellett tavaly csak OTP-s alapok tudtak vagyont növelni a legnagyobb abszolút hozamú alapok között.

Megint csak kiemelkedik az OTP Supra, amelynek kezelt vagyona egy év alatt 34%-kal bővült, ezzel elérve a 280 milliárd forintos állományt. Az alap eurós és dolláros változata is népszerű volt a befektetők körében, az OTP EMDA-ba is áramlott be a pénz.

Százalékos alapon a legnagyobb vagyonvesztést a holdos Platína Pí könyvelte el 64%-kal, ezt követte a Hold Alapok Alapja, majd az MKB Aktív Alfa Alap. Összességében a legnagyobb 15 alap egy év alatt vesztett kezelt vagyonából, így összesen valamivel több mint 630 milliárd forint sorsáról döntenek.

A legnagyobb 15 alap vagyona az abszolút hozamú alapok teljes kezelt vagyonának 73%-át adja, csak a Supra önmaga pedig a legnagyobb 15 alap kezelt vagyonának több mint 44%-át. Nőtt tehát a legnagyobb alapok és a Supra piaci részesedése is.

A jó teljesítmény mellett legalább annyira fontos azt is látni, hogy a hozamot az alap milyen kockázatvállalás mellett érte el. Ennek egy jó mérőszáma az alapok árfolyamingadozásából számolt szórás, illetve az egységnyi szórásra vetített többlethozam, ez utóbbit a Sharpe-mutató adja meg.

Egyéves időtávon az abszolút hozamú alapok szórása igen széles sávban mozgott, míg hozam szempontjából a -10 és a plusz 10% közé esett a portfóliók többsége. Akadtak persze volatilisebb, 12-17% körüli szórással működő alapok is, ezek között csak kettő tudta pozitív hozammal jutalmazni tavaly befektetőit. A legnagyobb szórást a Hold HTM produkálta.

Hároméves időtávon sokkal jobban koncentrálódnak az alapok szórásmutatói a 0-6% közötti tartományban, és lényegesen több pozitív hozamú alap akad, mint az előbbi esetben.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listáján a Hold Széf usd sorozata végzett az első helyen (egységnyi szórásra közel 6 egységnyi többlethozamot hozott befektetőinek), ezt követte a Diófa WM-1 Részalap, majd az MKB Aktív Alfa Dollár alap. Az 1-nél nagyobb Sharpe-mutatóval rendelkező sorozatok között több MKB-s, aegonos és marketprogos alapot is találunk. A vizsgált alapok között 126-nak volt három éves időtávon értelmezhető hozama és szórása, közülük 92-nek volt pozitív Sharpe-mutatója, ami egy igazán meggyőző, 73%-os arányt jelent.

Ez a cikk folytatódik