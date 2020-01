Hét éve nem volt ilyen drága az arany

Közel hétéves csúcsra, 1570 és 1580 dollár közötti sávba emelkedett az elmúlt napokban az arany unciánkénti árfolyama.

Utoljára 2013 elején járt itt a nemesfém árfolyama, de ez még nem minden: most már 11. napja emelkedik a nemesfém árfolyama, amire pedig két éve nem volt példa.

Az arany ilyen hosszú ideig tartó drágulása mögött az elemzők egyértelműen az iráni-amerikai konfliktus miatti befektetői bizonytalanságot látják, ami az iszlám rezsim legfőbb katonai és titkosszolgálati vezetőjének, Kászim Szulejmáninak a január 3-án történt, az amerikai kormány által megrendelt meggyilkolásával erősödött fel.

Az arany most is menekülőeszközként működik, mint már a múltban annyiszor, ugyanakkor a nemesfém iránti kereslet erősödése már 2019-ben is megfigyelhető volt, különösen a negatív hozamkörnyezettel küszködő eurózónabeli befektetők részéről. Emellett több jegybank, köztük a Fed is nagy tömegben vásárolt aranyat az elmúlt hónapokban.

