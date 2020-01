Befektetés 2020. január 30. 10:33 Elárulta a legújabb magyar alapkezelő, mire készülnek a piacon

2018 júliusában indult el az első olyan nyilvános magyar alap, amely kizárólag devizaopciókkal kereskedik, az Axiom Aplus portfólió tavaly 9,1%-ot hozott. Bár egyelőre csak saját csatornán, 10 millió forint fölötti befektetendő vagyonnal rendelkezőknek értékesítenek, később banki csatornákon is nyithatnak és részvényopciós alappal is elindulhat az Axiom alapkezelő. A vállalat mai sajtótájékoztatóján elhangzott az is, hogy 2020 jó év lehet befektetési szempontból, viszont a forint további leértékelődésére kell számítanunk.