Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Zárás előtt szűk egy órával pluszba fordult a Dow Jones Index, ez pedig lendületet adott a Nasdaqnak és az S&P 500-nak is. A piacok megnyugodtak, miután a WHO közleményt adott ki, melyben bár vészhelyzetet hirdettek, leírták azt is, hogy bíznak abban, hogy Kína kezelni fogja tudni a krízist.

A WHO adatai szerint már 18 országban jelent meg a koronavírus. A járvány 8000 embert fertőzött meg eddig világszerte és több mint 170 halálos áldozatot szedett eddig.

Zárás előtt 35 perccel