Erste: az új koronavírussal kapcsolatos félelmek uralták el a piacokat

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az új koronavírussal kapcsolatos félelmek uralták el a piacokat az elmúlt napokban, pedig az év eleje még viszonylag optimista hangulatban indult. Az igaz, hogy a tavalyi utolsó negyedévben a globális GDP-növekedés az előzetes számok alapján 2 százalékosra lassult, viszont a megjelenő makrogazdasági indikátorok többsége enyhe élénkülést jelzett előre. Az előzetes beszerzési menedzserindexek a globális feldolgozóipari index emelkedését vlószínűsítették, javultak az ázsiai ipari termelési adatok és általában a hangulat-indikátorok is. Mondjuk a német IFO-index viszont kiábrándító volt, és az amerikai feldolgozóipari index is lefelé csúszott, de a befektetők többségének magas maradt a kockázatvállalási hajlandósága.

A kínai koronavírussal kapcsolatos hírek azonban jelentős korrekciót indítottak be, ami a korábbi folyamatos részvénypiaci emelkedés és az egyre magasabb értékeltségi mutatók miatt sokak szerint már amúgy is indokolt lett volna. Az már most nagyjából biztosra vehető, hogy a kínai gazdaság nem fogja következmények nélkül megúszni a járványt. Egyelőre bizonytalan, hogy a korábban 6 százalékosra várt idei növekedés végül mennyivel lesz alacsonyabb, illetve a kínai hatóságok mennyire lesznek képesek kompenzálni a negatív hatásokat gazdaságélénkítő intézkedésekkel.

Jelenleg még lehet abban bízni, hogy a koronavírus csak rövidtávú korrekciót fog eredményezni a piacokon, és a bizonytalanság csökkenését követően a javuló makrogazdasági adatok visszaveszik a főszerepet. A részvénypiacok kockázatát mindenesetre nagyobbnak látjuk, mint az év elején, bár a monetáris politikák továbbra is rendkívül támogatóak és a gazdasági adatok sem mutattak eddig érdemi romlást. Az eddigihez képest pozitívan változott viszont az amerikai kötvénypiac megítélése, az elmúlt napokban elkezdtek visszaszivárogni a korábban eltűnedező kamatcsökkentési várakozások is. A feltörekvő piaci kötvények súlyát ezzel szemben még az év elején csökkentettük, a kínai növekedési kockázatok és a dollár enyhe erősödése várhatóan nem tesz jót ennek a piaci szegmensnek.

A hazai piaccal kapcsolatban leginkább a forint gyengélkedése tartja izgalomban a befektetőket. A kötvénypiacra eddig viszonylag csekély mértékben volt hatással a hazai deviza mélyrepülése, a koronavírus miatti globális hozamcsökkenési trend visszanyomta a felfelé induló magyar hozamokat is. Várakozásaink szerint a következő hónapokban is nagy lesz a volatilitás, a forint sérülékenysége pedig mindaddig fennmarad, amíg a monetáris kondíciók nem szigorodnak jelentősebb mértékben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.