Püspök és politikus is belekeveredett a világméretű befektetési csalásba, ami Magyarországon még mindig terjed

Lekapcsolták a hatóságok a OneCoin weboldalainak többségét, miután a Magyarországon is népszerű kamu-kriptopénz hálózati vezetői bűnösnek vallották magukat az amerikai igazságszolgáltatás előtt.A főkolomposnak tartott „kriptokirálynő,” Ruja Ignatova még mindig szökésben van. Közben egyre több új részlet derül ki a világ talán valaha volt legnagyobb nemzetközi kamubefektetéséről, mely egyes becslések szerint 13 milliárd dollárnyi befektetői tőkét égetett el. A kamu-kriptopénzt keresztény templomokban és iszlám közösségekben is terítették egyes országokban, kifejezetten olyan áldozatokra mentek rá a terjesztők, akiknek semmilyen affinitása nem volt a kriptopénzekhez. Farmerek, vállalkozók, családanyák tették minden pénzüket OneCoinba busás hozam reményében, majd bukták el a teljes tőkéjüket. A rémtörténetek ellenére viszont még Magyarországon is működik nyomokban a csalás.