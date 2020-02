Hozamvadászat, miért pont a tőzsde? - online előadás

Érdekel a tőzsde és a befektetések világa, de nem tudod, hogyan vágj bele? Szeretnéd lekörözni akár a kockázatmentesnek tekintett állampapírhozamot? Ebben nyújt segítséget online előadásunk.

Már hosszú évek óta tart a rendkívül alacsony kamat. A folyamatban egyelőre nem látszik fordulat, mi több akár tartósan is berendezkedhetünk a negatív kamatkörnyezetre. Részben az előbbiek miatt, óriási pénztömegek keresik helyüket a világban. Ez a globális hozamvadászat, melynek te is a részese vagy! Történelmi távlatokban vizsgálva a tőzsdék, valamint a részvénypiacok tudják leginkább a hosszú távú vagyongyarapítást szolgálni, és most is jó esély van arra, hogy a helyét kereső tőke végül a tőzsdei piacokon landol. Történik mindez annak ellenére, hogy sokan tőzsdei összeomlástól tartanak.

A tőzsdéhez kapcsolódó befektetési termékek ismerete a pénzügyi intelligencia részét képezik. A befektetési termékekben való jártasság mindenki előnyére válik, és ebben nyújt segítséget soron következő oktatásunk.

Regisztráció a díjmentes online előadásra

Időpont: 2020.02.12. 19:00

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

