Magyar piramisjátékos holttestét találhatták meg

Megtalálták a januárban eltűnt Szeitl Gergely holttestét – számolt be az Index. Az ismerősei felé százmilliókkal elszámolni nem tudó férfi valószínűleg egy kezdetleges piramisjátékot működtetett.

„A 38 éves férfit a Budapesti Rendőr-főkapitányság eltűntként már nem keresi, a férfi holtteste előkerült. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a haláleset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A közigazgatási eljárásra tekintettel a rendőrség további információt az eset körülményeiről nem ad” – közölte a rendőrség a lappal.

A férfi tai chit gyakorolni indult egy II. kerületi erdőbe, amikor nyoma veszett. Az Index derítette ki azt is, hogy a férfi több százmillió forintot kezelt, többek között ismerősei és barátai pénzét, ami miatt egy ismerőse magánnyomozót is felfogadott. Szeitl állítólag tavaly eladta autóját és motorját is, mert „túl sokan vettek ki pénzt az üzletből”.

