A világ leggazdagabb emberének teljes vagyona – Ennyi pénz veszett oda tegnap

A világ 500 leggazdagabb embere összesen 139 milliárd dollárt vesztett el tegnap, miután a koronavírussal kapcsolatos félelmek két éve nem látott esést hoztak az amerikai tőzsdéken – írja a Bloomberg. Ez több, mint a világ leggazdagabb emberének számító Jeff Bezos 123 milliárd dolláros vagyona.

A Bloomberg adatai szerint a tegnapi vagyonvesztés volt a legnagyobb azóta, hogy a Bloomberg Billionaires Index 2016 októbere óta elkezdte gyűjteni a vagyonmozgásra vonatkozó adatokat. Tegnap az amerikai tőzsdéken több mint két éve nem látott esés bontakozott ki a koronavírussal kapcsolatos félelmek miatt, az S&P 500 és a Dow több mint 3%-ot is estek. Erről bővebben itt írtunk:

A milliárdosok között az LMVH elnöke, Bernard Arnault és az Amazon-vezér Jeff Bezos vesztett a legtöbbet tegnap, mindketten több mint 4,8 milliárddal lettek szegényebbek. Amancio Ortega vagyona is sokat, 4 milliárdot esett vissza, de a többiek, leggazdagabbak 10-es listáján szereplők vagyona is legalább 2,3 milliárddal csökkent.

A hajóutakat kínáló társaságok részvényeit is különösen rosszul érinti a koronavírus terjedése, a Carnival Corp., a Royal Caribbean Cruises és a Norwegian Cruise Line Holdings részvényei is mintegy 9%-ot estek. A Carnival elnökének, Micky Arisonnak a vagyona 406 millió dollárral 10,6 milliárd dollárra csökkent. A Carnival hajója az a aDiamond Princess, ahol több utasnál is kimutatták a vírusfertőzést Japán partjainál.

Címlapkép: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images