Bevásárolt Európa giga-fintechjébe a kínai techóriás

Bevásárolt az Ant Financial, Kína legnagyobb fintechcége a Klarnába, Európa egyik legértékesebb fintechcégébe – írja a CNBC

Az ügylet részleteit nem tette közzé hivatalosan a Klarna, így nem tudni, pontosan mekkora tulajdonrészt, milyen értéken szerzett meg a kínai techóriás. A CNBC kérdésére viszont elmondták, hogy az Ant Financial részesedése inkább szimbolikus, kisebb, mint 1%-os tulajdonrészt szereztek.

A részesedés megszerzésével együtt üzleti együttműködés is indul a két vállalat közt, az Ant Financial fizetési szolgáltatója, az Alipay már korábban is együttműködött a svéd fintech-kel.

A Klarna elsősorban lakossági vásárlásfinanszírozással foglalkozik, 2017 óta banklicenccel is rendelkeznek, így közvetlenül hitelezhetik ügyfeleiket.

A Klarna 5,5 milliárd dollárt ér, tavaly először veszteséget értek el, 1,1 milliárd svéd korona mínuszba kerültek.