Érdekes anomáliák fordulnak elő a magyar életbiztosításoknál

Számos árfolyam-anomália előfordulhat a magyar biztosítói eszközalapoknál, több ezek közül sajátos jelenségnek számít Európa-szerte – erről beszélt Kiss Imre, a MoneyMoon alapító-ügyvezetője a Portfolio Biztosítás 2020 konferencián. A szakértő több javaslatot is tett arra, hogy tudják a szereplők javítani a portfólióik átláthatóságát és teljesítményét.

Előfordulhat, hogy a biztosítók eszközalapjainál hézagok merülnek fel a napi árfolyamadatokban. Biztosítói oldalakon is találkozhatunk olyan jelenséggel, hogy elérhető 3-5 éves hozamadat, de nem elérhető 1-3 havi hozamadat. Előfordulhat az is, hogy az egyik nap többmilliárdos vagyonkivonás fordul elő, majd másnap rövidesen a vagyontömeg újra befektetésre kerül, ez pedig az árfolyamon is meglátszik. Európában, más országban ilyen anomáliák nem láthatók.

Az eltérések egyik oka, hogy a biztosítók start-buy, stop-loss rendszereket működtetnek, ami a hirtelen pénzmozgásokat okozza. Ennek elszenvedői az ügyfelek, hiszen az emelkedés után lényegesen magasabb árfolyamon kerül vissza a pénzük a rendszerbe.

Kiss Imre elmondta: 950 biztosítói eszközalap van a piacon, több eszközalap működik, mint befektetési alap. Hatalmas a szórás 1-1 befektetési politikai kategórián belül. Aktív vegyes alapoknál például akad olyan biztosító, ahol 13% a hozam 2018-ban, míg egy másiknál -1%-os a hozam ugyanazon piacon. Akadnak olyan alapok is, ahol aktív az alap neve, de teljesen együtt mozognak a MAX-szal. Felmerül a kérdés: mi értelme az aktív vagyonkezelésnek, ha alulteljesít az alap?

Kiss Imre a következőket javasolta a piacnak: