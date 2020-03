Betört Magyarországra a világhódító befektetés - A magyar alapoknál is változások jönnek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyre népszerűbb befektetési szempont ma már az ESG, a fenntarthatósági szempontok nemcsak a lakossági ügyfelek, hanem az intézmények számára is kulcsfontosságúak. Itthon azonban még csak nagyon kevés cégnek van ESG-minősítése, ezen a téren még lenne hova fejlődni. A Portfolio IWS konferenciájának ESG-befektetésekről szóló szekciójában szó volt arról is, hogy a hazai befektetési alapok életébe is betör az ESG, mégpedig úgy, hogy a BAMOSZ-nál minden alapot minősíteni fognak ezen szempontok mentén.