Megszólaltak a profik: ezek lesznek a jövő befektetései

A digitalizáció, a környezettudatosság és a Z-generáció előretörése lesz a legnagyobb trend a következő években, egyre több olyan alap elérhető már a piacon, amely ezeket a ciklikus szakaszokon átívelő változásokat igyekszik meglovagolni. A Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciáján a magyar befektetési szakemberek a befektetések jövőjéről beszéltek.

Sztakó Szabolcs, az Erste Alapkezelő vezető értékesítési menedzsere az emberiség előtt álló öt megatrendről beszélt. A megatrend olyan változás összessége, amely visszafordíthatatlan következménnyel van a minket körülvevő világra. A megatrendek közös jellemzője, hogy átívelnek a ciklusokon, nem csak 1-2 évig tartanak.

2100-ra 3-4 fokkal növekedhet a Föld átlaghőmérséklete, a környezettudatos cégek létjogosultsága kritikus fontosságú lesz a következő években. Folyamatos trend lesz az egészségügy, gyógyszeripar is, 2050-re a világ GDP-jének 3%-át fordíthatják már egészségtelen táplálkozás miatt kialakult betegségek orvoslására. A megváltozott életstílus a generációváltással párhuzamosan jár majd, a Z-generáció például már sokkal inkább élménycentrikus életet él majd, nem lesz olyan fontos nekik a munkában való kiteljesedés vagy a nagy értékű vagyontárgyak birtoklása. A technológiai szektorban nagy változást hoz a mesterséges intelligencia és az IoT, valamint a big data. A feltörekvő piacok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból, ezt tükrözi többek közt a kínai Alibaba előretörése is.

Van olyan alapjuk, ami ezeket a trendeket lovagolja meg, például Amazon, Alibaba részvények vásárlásával.

Munkácsi Dávid, a Generali Alapkezelő portfóliómenedzsere három trendet azonosított: a telekommunikációs evolúció, a negyedik ipari forradalom és az adatfelhasználás. Nagyon fontos tényező az 5G kiépítése és megjelenése, ami az ipar fejlődését is támogatja és korábban sosem látott gyorsaságot hoznak a piacra.

Megjelent a dolgok internete: a netre kötött eszközök javítják az életminőséget, reagál az újabb generációk igényeire is. Rengeteg adat generálódik, az adattovábbítás sebessége soha nem látott ütemben fog felgyorsulni.

Az adatok elemzése is egyre hatékonyabb lesz: az eddig keletkezett adatok alig 1%-a van elemezve. Fontos kérdés lesz a kiberbiztonság is: robbanásszerű növekedés előtt áll az IoT-eszközök védelme.

Varga Márk, az Amundi Alapkezelő lakossági értékesítési vezetője a környezettudatos befektetésekről elmondta: a felelős befektetések együtt járnak két sztereotípiával: nem igaz, hogy hozamáldozattal jár a környezettudatosság és az sem, hogy egyes szektorokat mellőznünk kell.

2014 előtt nem volt többletteljesítménye az ESG-részvényeknek. 2014 és 2019 közt viszont egyértelmű felülteljesítés volt megfigyelhető – emelte ki a szakember.

Lehet ESG-szempontból jó egy olajvállalat is: a MOL például a Dow Jones sustainability indexbe negyedik alkalommal került be.

2100-ra, ha így folytatjuk, a gleccserek 85%-a elolvad és eltűnik. Németország történelmében most tapasztaltuk a legmelegebb éveket, emiatt a Rajna vízszintje is csökkent, a folyó nem volt hajózható, ez pedig kihatással volt a német GDP-re is. A klímaváltozásnak már most érezhető gazdasági hatásai vannak.

Az alacsony szénkibocsátású gazdaság remek befektetési lehetőségeket szül, ilyen alapja az Amundinak is van, amely három szűrőt is használ a környezettudatos vállalatok azonosításához.

Pallos Noémi, a Diófa Alapkezelő vezérigazgató-helyettese az ingatlanalapokról beszélt: más egy ingatlanalap most, mint 2008-ban. Régebben magasabb tőkeáttételt használtak az ingatlanalapok, melyek fejlesztési ingatlanalpokként működtek, ma már magasabb likviditásssal működnek az alapok és nagy, nemzetközi bérlőknek adnak ki kereskedelmi ingatlanokat.

A T+180 napos visszaváltási árfolyam miatt az ingatlanalapok kevésbé vonzók a lakosság számára, intézményi befektetőknek viszont vonzó lehet a szektor, hiszen például a vegyes alapok egyre szívesebben vesznek majd fel ingatlan-kitettséget.

Pallos Noémi szerint fontos kérdés, hogy az ingatlanokat nem alternatív kitettségként, hanem a kockázati mix szerves részeként kell kezelni a jövőben.

Fotó: Stiller Ákos