Beütött a pánik: leolvadt az OTP Supra, nagyot buktak a befektetők

Hatalmasat zuhantak a tőzsdék és az olajpiac péntektől hétfőig, az esésben pedig több magyar befektetési alap árfolyama is leolvadt. Az egyik közülük az egyik legnagyobb magyar befektetési alap, az OTP Supra volt, amely -13,87%-os mínuszt szenvedett el a pánik miatt, de akadt olyan alap is, amely 20%-ot bukott e pár nap leforgása alatt.

A koronavírussal kombinált olajpiaci pánik elérte a magyar befektetési alapokat is, a pénteki zárástól a hétfői piaczárásig olyan alap is akadt, amely több mint 20%-ot veszített az árfolyamából. Bár a hír kellemetlen lehet a szárnyait bontogató Axiom alapkezelőnek, amely kizárólag devizaopciókkal kereskedik, a magyar befektetőknek sokkal nagyobb probléma lehet, hogy a 10 legrosszabbul teljesítő alap között ott van az OTP Supra is, Magyarország legnagyobb abszolút hozamú alapja.

Péntektől hétfőig 13,87%-ot veszített a Supra az árfolyamából, ezzel 27 milliárd forintot vesztett a legnagyobb magyar abszolút hozamú alap a nettó eszközértékéből. A tavaly kifejezetten attraktív, 23,6%-os hozamot teljesítő alap idei éve nagyon csehül indul: 28,7%-os mínuszban van eddig a Supra idén, az árfolyamuk 2015-ös szintekre esett vissza.

A Suprát elsősorban vélhetően az olaj közel 30%-os leértékelődése viselte meg, az alap legfrissebb, februári befektetési tájékoztatójában leírja az alapkezelő, hogy a hónapban keletkező vesztesség mintegy felét az olaj leértékelődése, 40%-át pedig a részvénypiacok visszaesése okozta – ezek a tényezők most együtt, nagyobb intenzitással jelentkeztek.

Legutoljára hasonló, jelentős esést 2015-ben szenvedett el a Supra a svájci árfolyamgát fölengedésekor, akkor egy nap alatt 18,8%-ot értékelődtek le az alap befektetési jegyei. Az elszenvedetett veszteséget durván két év alatt dolgozta le a befektetési alap.

A Suprán kívül a legnagyobb magyar alapok komolyabb árfolyamváltozás nélkül átvészelték a tőzsdei összeomlást, de fontos megjegyezni, hogy ezek mind sokkal alacsonyabb kockázatú, rövid lejáratú pénzpiaci eszközökbe vagy piacsemleges ingatlanokba fektetnek. A Supra ezzel szemben egy minimum ötéves időtávra javasolt, kifejezetten kockázatos alap, nem érdemes a teljesítményét összehasonlítani egy rövid kötvény vagy ingatlanalappal.

Bár az értelmezhető árfolyamadatokkal rendelkező alapok 76%-a bukott péntektől hétfőig (34% esetén igencsak komoly, 3% fölötti a mínusz), volt olyan alap, amivel nyerni is lehetett a turbulenciában. Péntektől hétfő zárásig a HOLD HTM alap 3,84%-os teljesítményt tett le az asztalra, de jól ment az OTP Sigma 2,45%-os alapja is, illetve az Equilor Optimus a maga 2,09%-os teljesítményével.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni.

Címlapkép: Getty Images