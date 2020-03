Elégette a digitális aranyat is a tőzsdei pánik: mi lesz a "jövő fizetőeszközével"?

Bár a héten nagyot emelkedett, összességében nincs nagy szerencséje azoknak, akik arra számítottak, hogy a Bitcoin egyfajta digitális aranyként viselkedik majd, ha egyszer a világ tőzsdéin eluralkodik a pánik: a kriptodeviza eleinte még nagyobbat is esett, mint a legtöbb részvénypiac. Valamennyire számítani lehetett arra, hogy ez lesz, hiszen 2018-ban és 2019-ben mindig nagyobbat zuhant a virtuális pénz értéke, mint a tőzsdék, ha a rettegés eluralkodott a piacokon. Most, hogy kiderült a Bitcoinról, hogy nem lesz sem nemzetközileg elfogadott fizetőeszköz, sem pedig digitális arany, vajon milyen jövőt jósolnak a kriptopénznek? Megnéztük.

Nem digitális arany

Reménytelien indult a 2020-as év a kriptokereskedőknek: január-februárban még nagyon úgy tűnt, hogy akár a Bitcoin nagy visszatérését is elhozhatja ez az év. Aztán a koronavírus-pánik globálisan is kezdett elmérgesedni és begyűrűzött a tőzsdékre is: a fejlett piacok egy-két hét alatt 20-30%-os mínuszba estek.

Itt lett volna az alkalom, hogy bizonyítson a Bitcoin, hiszen sokan azt remélték tőle, hogy majd menekülőeszközként szolgál, ha egy 2008-ashoz hasonló, brutális tőzsdei esés következik be, de sem ez, sem más kriptodevizák nem váltották be a válságállósághoz kapcsolt reményeket.

A múlt heti turbulencia közepette a Bitcoin 4983 dollárra esett vissza hétfő éjfélig, ami a február 14-ei, 10418 dolláros éven belüli csúcsponthoz képest 52%-os leértékelődést jelent. Ez még 30%-kal lejjebb van, mint a tavaly év végi, 7170-es árfolyam.

Ez a hét már valamivel barátságosabb volt, cikkünk péntek délutáni megírásáig 6613 dollárra emelkedett vissza a "digitális arany" árfolyama, ami körülbelül 32%-os pluszt jelent. Jól jártak azok a spekulánsok, akik elcsípték a mélypontot, de azok kevésbé, akik a pánik kitörésekor számítottak a kriptopénz szárnyalására, hiszen van még mit ledolgozni a mínuszból.

Messze nem a Bitcoin volt a legnagyobb mínuszt elszenvedő kriptodeviza: csak a legnagyobb kriptopénzek árfolyamát szemlélve elmondhatjuk, hogy éven belüli csúcsához képest

az Ethereum 56%-ot,

az XRP 56%-ot,

a Bitcoin Cash 64%-ot,

a Litecoin pedig 59%-ot esett hétfő estig.

Itt is javult valamennyit azóta a helyzet: a héten az ETH 19%-ot, az XRP 14%-ot, a Bitcoin cash 45%-ot, a Litecoin pedig 23%-ot emelkedett.

A spekulánsok szerencséjére nem a legnagyobbak voltak azok a kriptodevizák a piacon, amelyek nagyot estek, csak a 9-től 16-áig tartó időszak turbulenciája során akadtak olyan virtuális devizák, amelyek lényegében nullázták az árfolyamukat.

Egy kis szerencsével persze belenyúlhattunk olyan eszközbe is, ami hatalmas felértékelődésen ment keresztül a turbulenciában: a Bitball majdnem 500%-os pluszba került az említett időszak alatt. Az alig 1,5 millió dolláros piaci kapitalizációval rendelkező kriptodeviza egyébként egy univerzálisan elfogadott fizetőeszköz akar lenni a későbbiekben, ha ez nem is biztos, hogy sikerül, a befektetők érdeklődését ezzel az emelkedéssel egyértelműen felkelti majd.

Ahogy ez megszokott ezen a piacon: a mostani héten is történtek extrém mozgások: az Electrum Dark 3 537%-ot emelkedett péntek délutánig, míg a Bitball treasure 1750%-ot szárnyalt. Lehetett hatalmasakat bukni is: a Storeum 98%-ot veszített értékéből egy hét alatt, míg a Whitecoin 77,54%-ot zuhant.

Várható volt?

Bár a Bitcoin 2017 végi összeomlása után sokan kezdtek el érvelni amellett, hogy a digitális deviza majd akkor szárnyal csak igazán, ha összeomlanak a tőzsdék, az elmúlt években inkább az volt megfigyelhető, hogy míg a kisebb sokkokat nem érzi meg a Bitcoin, a nagyobb pánikhangulatkor még jobban is esik, mint a nagy tőzsdeindexek.

A befektetői reakció nem meglepő: kevésbé lenne racionális magatartás pont akkor venni egy szabályozatlan piacon működő, fedezetlen, ismeretlen személyek által bármikor manipulálható, normál piaci körülmények közt is rendkívül volatilis eszközt, amikor épp „összeomlik” a világ. A befektetők jellemzően ilyenkor inkább a biztonságos eszközöket; állampapírokat, ingatlanokat, netán aranyat keresik, de most éppen egyébként ezeken a piacokon is komolyabb eséseket láthatunk.

Mi lesz a Bitcoinnal?

Bár ez a hét elég szép visszatérést hozott a piacra, a kriptokereskedők most már többnyire mind egyetértenek abban, hogy nem lehet komoly menekülőútként gondolni egy olyan eszközre, melynek árfolyama napon belül 40%-ot esik. Más szerepeket viszont szánnak még a virtuális devizának:

a Coindesken például azt írják, hogy „alternatív befektetési eszközként” egyre több befektető veheti majd be a portfóliójába a kriptodevizákat, hiszen nem makrogazdasági vagy vállalati események adják a fundamentumokat.

egyre több befektető veheti majd be a portfóliójába a kriptodevizákat, hiszen nem makrogazdasági vagy vállalati események adják a fundamentumokat. A Coindesk egy másik cikkében azt írják, hogy egyre többen használnak a Közel-Keleten kriptopénzeket nemzetközi átutalások lebonyolításához . Bár az alapötlet jó, ilyen extrém volatilis időszakban, mint a mostani, kifejezetten kockázatos készpénz-alternatívaként gondolni bármilyen kriptopénzre, hiszen könnyen lehet, hogy mire lebonyolítjuk a transzfert, már 10-20%-ot esik (vagy éppen emelkedik) az átutalt pénz értéke.

. Bár az alapötlet jó, ilyen extrém volatilis időszakban, mint a mostani, kifejezetten kockázatos készpénz-alternatívaként gondolni bármilyen kriptopénzre, hiszen könnyen lehet, hogy mire lebonyolítjuk a transzfert, már 10-20%-ot esik (vagy éppen emelkedik) az átutalt pénz értéke. Persze sok embernek nincs más választása , mint a kriptopénzek használata külföldi és akár belföldi fizetésre, különösen a háborúk, szankciók által sújtott országokban, mint például Szíria, Jemen, Irán vagy Líbia. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy a szankciókat kiszabó országok jó eséllyel nem hagyják majd nyitva ezt a kiskaput és lehet, hogy egy az egyben betiltanak bizonyos kriptoeszközöket. Ez azért veszélyes a piacra nézve, mert az Egyesült Államok például előszeretettel dobálózik szankciókkal és egyszerre jelenleg a világ egyik legnagyobb kriptopénz-piacaként is működik.

, mint a kriptopénzek használata külföldi és akár belföldi fizetésre, különösen a háborúk, szankciók által sújtott országokban, mint például Szíria, Jemen, Irán vagy Líbia. E tekintetben fontos megjegyezni, hogy a és lehet, hogy egy az egyben betiltanak bizonyos kriptoeszközöket. Ez azért veszélyes a piacra nézve, mert az Egyesült Államok például előszeretettel dobálózik szankciókkal és egyszerre jelenleg a világ egyik legnagyobb kriptopénz-piacaként is működik. Még mindig vannak persze olyanok, akik továbbra is reménykednek abban, hogy majd a Bitcoin egyszer valóban menekülőeszköz lesz, de úgy vélik, ez még hosszú idő kérdése, hiszen „ki kell nőnie a gyermekbetegségeit.”

Kíváncsian várjuk, hogy ezekből az elképzelésekből melyik valósul majd meg, már csak azért is, mert gyakran úgy tűnik, hogy sokan túlságosan nagy reményeket fűznek ehhez a teljesen szabályozatlan, ellenőrizetlen, decentralizált eszközhöz. Célszerű visszaemlékezni arra az időre, amikor 2017 végén sokan még úgy gondolták, hogy a Bitcoin és más kriptopénzek elsöprik a hagyományos devizákat és kicsavarják a jegybankok kezéből a monetáris politikát.

Ma, ahogy egyre több országban tiltják be vagy szabályozzák kifejezetten szigorúan a decentralizált virtuális devizákat, a Bitcoin jövője is egyre bizonytalanabb:

Címlapkép: Getty Images