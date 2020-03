Pokolra küldi a víruspánik a digitális forradalmat, de lesz, aki a mennybe megy vele

Néhány fintechcégek komolyan megvisel a koronavírus-járvány: elsősorban azok a ciklikus, piaccal mozgó diszruptorok járnak rosszul, melyek a turizmus és a szolgáltatások visszaesése miatt most jelentős bevételektől esnek el. Jótékonyan hathat viszont azokra a vállalatokra a járvány, amelyek digitalizációval, digitális hitelezéssel, üzenetküldéssel foglalkoznak, hosszabb távon pedig az érintéses- és mobilfizetéssel foglalkozó vállalatok is győztesei lehetnek a vészhelyzet miatti fogyasztói trendátalakulásnak. Több tucat fintech egyébként éppen arra használja a járványt, hogy egy jótékony felajánlás segítségével betörjön a piacra.

Akiknek nagyon fáj

A koronavírus-pánik eddig legjobban a fizetés-feldolgozással foglalkozó fintechcégeket viselte meg, különösen azokat, amelyek kifejezetten a kkv-szektornak nyújtanak ilyen megoldásokat. A legtöbb ilyen fintechcég a kkv-knál végrehajtott kártyás tranzakciókat marzsolja meg, de akadnak olyan vállalatok is, amelyek ezen kívül hiteleznek is a kkv-nak.

Mivel világszerte a földbe állt a turizmus, sőt, számos országban kijárási tilalmat, illetve a közösségi helyek bezárását rendelik el, rengeteg kkv került szorult helyzetbe a szolgáltatási szektorban. Sorra zárnak be vagy éppen mennek csődbe az éttermek, fodrászatok, fuvarozócégek, szállodák, így értelemszerűen a náluk lefolytatott kártyás vásárlások száma is lényegében egyenlő a nullával.

A kkv-szektort kiszolgáló fintechek papírjait szabályosan szétverték a befektetők: a Square részvényei csak múlt hétfőn 29%-ot estek, ami sosem látott esemény a cég tőzsdei bevezetése (IPO) óta. Az idei év eleje óta a Square a jelenleg 38 dolláron forgó fintech-papírok 40%-ot estek, az éven belüli, 83 dolláros csúcshoz képest viszont már 64%-os a mínusz.

Hasonlóan járt a kkv-hitelezéssel foglalkozó On Deck Capital is, melynek részvényei 37,24%-ot olvadtak le egy nap alatt múlt szerdán, a cég papírjai alig 66 centet értek ezután, mielőtt visszakúsztak 83 centre. Az év eleje óta 80%-ot esett a fintech részvényeinek értéke, melyek egykor 4,12 dollárt értek.

Az On Decknek 1,3 milliárd dolláros kkv-hitelportfóliója van, egyrészt ennek kamatain, másrészt pedig az új hitelek kihelyezésének díjain keres a fintechcég. Most mindkét bevételi forrásuk veszélyben van a járvány miatt.

Nagyot esett a PayPal is, a fizetésfeldolozó papírjai 22%-ot estek az év eleje óta és 30%-ot február közepi csúcsukhoz képest. Az esés talán azért mérsékeltebb, mint a Square esetén, mert a PayPal mind földrajzilag, mind diverzifikáltabb cég, mint startup riválisai.

Nem tett túl jót a PayPal-részvényeknek egyébként az sem, hogy a vállalat vezetői is adni kezdték a papírjaikat; John Rainey pénzügyi igazgató 87 900, Louise Pentland jogi igazgató pedig 92 700 PayPal-részvényt adott el március elején.

Komoly a helyzet a Global Payments Inc-nél, az atlantai fizetésfeldolgozó az év eleje óta 36%-ot, éven belüli csúcsához képest pedig 43%-ot veszített részvényeinek értékéből. Egy GPN-részvényért most 119 dollárt kell adni, miután a fintechcég papírjai a pénteki kereskedésben is mintegy 8%-kot adtak le.

Nem csak a tőzsdei cégek jártak rosszul: a kockázati tőkealapot is működtető Softbank a napokban jelentette be, hogy 41 milliárd dollárnyi befektetésüket likvidálják, ami vélhetően annak az előjele lehet, hogy a kockázati tőkéseken keresztül nehezebb lesz az elkövetkezendő időkben forrásokat szerezni.

Akiknek még jól is jön

Nem minden fintechnek jelent borítékolható tragédiát a koronavírus-járvány, hiszen a fogyasztói szokások jelentősen megváltoznak ilyenkor, ami az innovatív szolgáltatók egy részének remek lehetőséget teremt, hogy lecsapjanak egy piaci résre.

Hatalmasat robbantak például Amerikában az online jelzáloghitel-igénylések: a 230 bankot kiszolgáló Blend szoftverein keresztül például 1500-2000%-kal több refinanszírozási kérelmet adtak be, mint tavaly ilyenkor. A fintechcég elmondta az American Bankernek:

a koronavírus megnövelte a keresletet a kevésbé digitalizált bankoknál az online jelzáloghitelezéssel foglalkozó technológiák iránt.

Egyelőre ez a trend nem univerzális, más szolgáltatók még nem tapasztalnak megnövekedett keresletet. A The Basis Point tanácsadócég szerint nem is valószínű, hogy a közeljövőben a járványpánik közepette a digitalizáció lesz a főkérdés az inkumbenseknél, hiszen mindenki a kockázatok kezelésével, minimalizálásával van éppen elfoglalva.

Szintén érdekes, hogy több országban – többek közt az MNB is Magyarországon, illetve a hazai bankszektor egésze -, a „paypassolás” néven köznevesedett érintéses fizetés elterjedését kezdte el gőzerővel támogatni. Ennek elsősorban az az oka, hogy a készpénzen (és egyébként a terminálok billentyűzetén is), sokféle kórokozó terjedhet, a bankkártyánk terminál feletti elsuhintása viszont messze higiénikusabb fizetési megoldás.

Miközben Magyarországon az érintéses fizetés széles körben elterjedt, nemzetközileg egyáltalán nem ez a helyzet: az Egyesült Államokban a kártyák alig 3%-a alkalmas érintéses fizetésre, de hasonlóan elmaradottak Nyugat-Európa egyes országai is.

A koronavírus-járvány nemzetközileg felhívhatja a figyelmet a technológia szükségességére, így jól járhatnak azok a cégek, amelyek egyérintéses fizetési technológiák kidolgozásában jártasak. Ebben érintettek lehetnek a nagy kártyaszolgáltatókon kívül (Visa, Mastercard, American Express) a mobilfizetéssel foglalkozó techcégek is (Google, Apple, PayPal) is.

Bár nem feltétlen szigorúan vett fintechcégek, szép forgalomnövekedést tapasztalhattak az üzleti ügyfeleket – így bankokat-, üzenetküldő-alkalmazásokkal kiszolgáló cégek is, mint a Zoom. A vállalat alkalmazásain keresztül 80-500%-kal nagyobb forgalmat bonyolítottak le az elmúlt hetekben, mint korábban, ahogy a pénzintézetek hazaküldték dolgozóikat és bezárták ügyfélfogadásra alkalmas tereiket. Ha mást nem is, a járvány talán olyan üzleti felhasználók előtt bizonyíthatja be az online csatornák használhatóságát, amelyek eddig óvakodtak ettől.

Ingyenes felajánlások

A koronavírus-pánik fokozódásával számos fintech ajánlotta fel a szolgáltatásait díjmentesen vagy diszkont áron az inkumbens pénzintézeteknek. A legtöbb felajánlás limitált idejű díjmentességet (jellemzően 30-90 nap) kínál a bankoknak, de olyan szolgáltatók is akadnak, amelyek az első 10-15 szereplőnek egyes díjakat teljes egészében elengednek.

A Forbes gyűjtése szerint eddig 52 ilyen felajánlás történt, a cégek egy része nyugdíjtervezéssel (401k) foglalkozik, illetve akadnak a listán követelés-menedzsmenttel, felhővel, mesterséges intelligenciával, kiberbiztonsággal és automatizációval foglalkozó fintechek is.

Szinte mind viszonylag kicsi cégek, ami azért fontos, mert azon felül, hogy jó szamaritánusként segítenek bajba jutott társaikon, a fintechcégek