Ők a legdrágább élő magyar művészek – 2019-es aukciós adatokkal frissített adatsorokat adott ki a műtárgy.com

A 2019-ben megjelent, harmadik kiadványban már 2019 első felének aukciós eredményei is szerepelnek, további újdonságként pedig megtalálható benne a magyar fotóművészek aukciós piacára vonatkozó elemzés is. Az alábbiakban a 2019 második félévének eredményeivel is frissített, festőművészekre vonatkozó adatokat adjuk közre. Mivel a legutóbbi összesítés óta számottevő változás az élő művészek piacán történt, így az alábbiakban rájuk fókuszálunk. Elemzésünk aukciós adásvételek adataiból épül fel, kutatásunk elsősorban az Artprice.com és a műtárgy.com adatbázisának adatain alapszik, valamint a hazai aukciósházak a műtárgy.com felé közölt információin. Számításaink a leütési árak alapján készültek, a vásárlói jutalékokat nem tartalmazzák.

Az élő magyar művészek aukciós piaca

A tavalyi év itthon egyértelműen a kortársak, az élő művészek sikerét hozta. A kereslet növekedésével az árak emelkedése is bekövetkezett. Az eredményekben jelentős szerepet játszott, hogy tavaly ősszel a Virág Judit Galéria megrendezte első, kizárólag a II. világháború utáni és kortárs műveket tartalmazó árverését, amelyen kimagasló rekordok születtek. Októberben a Dobossy Aukciósház Londonban tartott sikeres árverést, amelyen több művész is életműrekordot ért el.

A 2019-es aukciós eladások alapján az élő magyar művészek tavalyi Top10-es rangsora a következőképpen alakult:

Az alábbi táblázat a tavalyi év során aukción legdrágábban eladott műalkotásokat tartalmazza. Az első két helyen Lakner László, illetve Nádler István egy-egy műve áll, amelyek a Virág Judit Galéria már említett novemberi árverésén keltek el. Mindkét eredmény kimagasló rekordot jelent a művészek esetében. Lakner esetében a 42 millió forint korábbi itthoni csúcsának háromszorosa, Nádler eddigi rekordja pedig 9,5 millió forint volt, ehhez képest a Kapcsolat (Connection) című munkája 35 millió forintért kelt el az aukción.

Az élő magyar művészeket az utóbbi 12 év aukciós bevételei alapján rangsoroltuk. A tavalyi aukciós eladások eredményeinek köszönhetően a 2008-2018-as rangsorhoz képest átrendeződött a mezőny, az akkor hetedik helyen lévő Nádler István például a mostani listán már a harmadik helyen szerepel, Maurer Dóra pedig, akinek tavaly önálló kiállítása nyílt a londoni Tate Modernben, a tizenharmadik helyről a tizedikre került.

