Aegon: a vírus tartja "lázban" az egész világot

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Természetesen az egész világot a korona vírus tartja ”lázban”. Szerencsére nem direkt, csak átvitt értelemben. A vírusnak köszönhetően új rekordok dőltek meg a tőzsdei mozgásokban. Még soha nem esett új csúcsról 20%-ot ilyen gyorsan az amerikai tőzsde, mint ahogy ezt márciusban tette. 20%-os esés az elfogadott medve piaci határ, és még soha nem váltott úgy bika piacból medve piacba mint ahogy ez az elmúlt hónapban történt.

A vírus Kínából kezdve haladt nyugatra, kontinensről kontinensre, míg végül elérte az amerikai fölrészt is. Gazdaságokat elsöpörve, munkanélküliek tömegét hagyva maga után. Sajnos az Egyesült Államok nem használta ki azt a 2 hónapot amig a vírus odaért. Az USA-t teljesen felkészületlenül érte a korona vírus érkezése, noha előttük ott volt példaképnek Európa és Kína.

Jay Powell FED elnök, múlt hónapban még azt mondta, hogy az amerikai gazdaság rendben van, de a vírus okozta potenciális veszélyeket figyelemmel tartja, és ha kell változtat a jegybank pénzügyi politikáján. Erre volt esélye márciusban, mert ahogy lehetett látni, hogy a vírus milyen rombolást végzett Európában a FED annak mértékében azonosult a problémával. Először 50 bázisponttal csökkentették az alapkamatot, majd még a szokásos márciusi FED találkozó előtt levitték nullára. A feszültség a piacokon nem enyhült, ami azt kényszerítette ki a jegybanktól, hogy bejelentse a korlátlan QE-t. Ez arra volt elég, hogy a strukturális problémákat megoldja, de azt lehetett látni, hogy a gazdaságon ez nem fog segíteni. Szerencsére a politikusok sem dugták homokba a fejüket, úgy mint 2008-09-ben, és egy példátlan gazdasági élénkítő csomagot szavaztak meg mind az U.S.A.-ban mind Európában.

A makró gazdasági adatok mind a fejlett és fejlődő világ gazdaságiban a legrosszabbak, amik kijöttek az elmúlt 10 évben. A heti amerikai munkanélküliségi szám 3 millió volt, ami a legmagasabb, amit valaha mértek. Az eddigi csúcsot 1982-ben mérték, akkor 650 ezer volt. A PMI adatok is recessziós szinteken vannak, a vírus a világ összes országában komoly gazdasági károkat okozott.

A gazdasági vezetők abban reménykednek, hogy ez egy külső sokk hatás, és ha elmúlik akkor a gazdaságok lehetőleg a legrövidebb időn belül vissza térnek arra a szintre ahol a vírus megjelenése előtt voltak. Ennek érdekében, most először nem csak a vállalatoknak dolgoztak ki mentő csomagokat, hanem a lakosságnak is. Országtól függően, adósság átütemezést, rezsi díj fel függesztést, illetve a lakosságnak készpénz utalást is jóváhagytak a politikusok. Remélhetőleg ezek a mentő csomagok elégnek bizonyulnak, hogy ha átmenetileg is, de enyhítsenek a lakosság nehézségein.

Természetesen a magyar gazdaságra is hatással volt a vírus. Az EURHUF árfolyam 360-ig emelkedett, de ekkor a Nemzeti Bank verbálisan közbe lépett, így az visszasüllyedt a 350-es szintre. Kérdés, hogy ilyen gazdasági környezetben meddig tud itt maradni. Magyarországon is bejelentettek egy gazdasági mentő csomagot, mind a vállalatok és a lakosság részére. Nem biztos, hogy egy mentő csomag elég lesz ebben a környezetben, és ha még lesz több akkor azt valószínűleg a forint árfolyama fogja megsínyleni.

A modell portfoliónkon Márciusban nem változtattunk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.