Amundi: mit tegyünk, ha fekete hattyúval kerülünk szembe?

"A viszonylag kedvező hangulatú évkezdetet követően február vége óta masszív kockázatkerülés és bizonytalanság uralja a befektetői hangulatot, ami alapvetően annak tudható be, hogy az új típusú koronavírus-járvány végül pandémiává nőtte ki magát. Habár a koronavírus megfékezésére irányuló kínai erőfeszítések sikerrel jártak, a járvány Kínán kívüli gyors terjedése aggasztó méreteket öltött mára. Már pedig a „fekete hattyú” típusú váratlan események hatalmas lavinát indítottak el, amely a kötvény-, részvény-, deviza- és árupiacokon is a szokásosnál nagyobb kilengéseket és végső soron jókora korrekciót eredményezett. Ez idő alatt egyértelművé vált, hogy a világjárvány a 2020-as évre vonatkozó korábbi növekedési kilátásokat teljesen átírja, emiatt pedig a világ számos régiója kerülhet hosszabb-rövidebb ideig tartó recesszióba. A millió dolláros kérdés az, hogy a kilábalás gyors, vagy lassú lesz? Ugyanakkor annak is óriási jelentősége lehet, hogy milyen formát ölthet a felépülés: V-, vagy U-alakú lesz, esetleg a legrosszabb szcenárót jelentő L-alakot ölti magára?

A jelenlegi extrém bizonytalanság mellett rendkívül nehéz megjósolni a piaci fordulópont időpontját. A korábbi válságok tapasztalatai azt mutatják, hogy a piacok általában a reálgazdasági ciklus előtt járnak, ezért a piaci fordulat várhatóan már a világjárvány vége, illetve a gazdasági visszaesés legsúlyosabb szakasza előtt bekövetkezhet. Rövid távon, azaz az elkövetkezendő néhány hónapban kimondottan rossz makrogazdasági- és vállalati adatok megjelenésére számítanak a gazdasági élet szereplői. Ezt a piacok már nagyjából be is árazták, tehát az elmúlt hetek drasztikus piaci korrekciója alapján a befektetők felkészültek egy komolyabb válságra. A jövőbeli piaci reakciókat is elsősorban a várakozások dinamikája fogja meghatározni, a hírek függvényében mindkét irányú változásnak van esélye. A piacok számára jelenleg elsősorban az okozhatna megnyugvást, ha a világjárvány terjedési sebessége érezhetően lassulna, vagy belátható időtávon belül reálisan elérhetővé válna a vírus elleni hatékony ellenszer. Ezen kívül az is fogódzót jelenthet a piacok számára, ha a kormányok és jegybankok – ahogy ezt az elmúlt hetekben is láthattuk – határozott intézkedésekkel igyekeznek enyhíteni a fertőzés gazdasági kárait.

Véleményünk szerint a vállalatok hosszú távú kilátásai a legtöbb estben nem feltétlen változtak drámai mértékben, tehát a részvénypiac vélhetően túlreagálta a koronavírus okozta fundamentális hatásokat, ami általában jó beszállópontot jelenthet azoknak a befektetőknek, akik hosszabb távra terveznek. A hosszabb távra tervezve továbbra is a fejlődő régióban látunk nagyobb potenciált, persze ahogy korábban is, úgy ezúttal is fontosnak tartjuk kiemelni a szelekció fontosságát. Ha a járványkezelést és az emiatt eszközölt gazdasági intézkedéseket vesszük alapul, akkor jelenleg Kína, illetve Dél-Korea jelentheti a minőséget. Ezért a többi régió súlyát egységesen 5%-ra csökkentjük, beleértve a hazai- és a régiós részvénypiacot.

Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a közeljövőben még a jelenlegi árazási szintekhez képest is kedvezőbb beszállási lehetőségek adódhatnak a részvénypiacon, ezért a tartalékképzés jegyében a pénzpiaci eszközök súlyát 10%-ra emeljük. A hazai kötvénykitettségen egyelőre nem módosítunk, míg a nemzetközi kötvények súlyát 20%-ra növeljük, elsősorban az amerikai állampapírokat, valamint a befektetési besorolású (IG) vállalti kötvényeket preferálva.

Meglátásunk alapján az alternatív befektetéseknek továbbra is fontos szerepe lehet a portfólió-építésben. Ennek az egyik alappillére lehet a törékeny piaci hangulatban az arany, mint menedékeszköz."

