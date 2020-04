Leállítja a nyugdíj-hozzájárulást sok cég Amerikában a koronavírus miatt

Néhány, a koronavírus miatt erősen sújtott cég úgy döntött, hogy felfüggeszti a munkavállalói nyugdíjprogramba fizetett nyugdíj-hozzájárulását (401(k)), hogy ezzel is pénzt spóroljanak – írja a The Wall Street Journal.

Többek között az Amtrak, a La-Z-Boy, a Mattress Firm és a Sabre is úgy döntött, hogy a nehéz helyzetre való tekintettel felfüggeszti vagy lecsökkenti a 401(k) munkavállalói nyugdíjszámlákhoz való hozzájárulásukat. A Marriott International pedig arról számolt be, hogy csak késve tudja majd teljesíteni a hozzájárulást, várhatóan szeptemberben. A Macy’s is csak késve tudja majd a hozzájárulását teljesíteni.

Jogi irodák szerint 2008-cal ellentétben a cégek sokkal hamarabb lépik meg most azt, hogy csökkentsék vagy felfüggesszék a vállalati nyugdíjprogramhoz való hozzájárulást, kevésbé várnak ki a döntéssel, ami azt jelzi, hogy most sokkal nagyobb bajokat érzékelnek.

Az utóbbi években sok amerikai cég megemelte a 401(k) számlákhoz való hozzájárulását, hogy ezzel csábítsa oda és tartsa meg a dolgozóit. A Willis Tower Watson által készített felmérés szerint 2008-ban a legalább 1000 dolgozót foglalkoztató amerikai cégek közel 20%-a függesztette fel vagy csökkentette a nyugdíj-hozzájárulást.

Az Alight Solution adatai szerint az USA-ban több mint kétmillió ember nek van 401(k) nyugdíjszámlája, ezeken átlagban éves szinten több mint 10 ezer dollár volt a hozzájárulás. Ennek mintegy 35%-át, tehát mintegy 3600 dollárt a munkáltatók fizették be. Ez szakértők szerint azt jelentheti, hogy sokaknak több ideig kell dolgozniuk, mielőtt nyugdíjba mehetnének, és sokaknál ez azt is jelentheti, hogy saját hozzájárulásukat is vissza kell majd vágniuk. Ezt támasztja alá az Employee Benefit Research Institute adata, amely szerint azon cégeknél 2008-ban, ahol a dolgozók felfüggesztették a nyugdíjszámlákhoz való hozzájárulást, 20%-uk abban az évben már nem is takarított meg a számlán.

A Wilis Tower Watsonnál sok cégvezértől hallják azt vissza, hogy ha már valamit vissza kell vágni, akkor inkább a nyugdíj-hozzájárulást vágják vissza, és nem a dolgozók számára fizetett egészségügyi hozzájárulást.

Az American Retirement Association adatai szerint több mint 200 ezer nyugdíjszámla van most veszélyben az USA-ban, ezek azok ugyanis, amelyeket kisebb cégek finanszíroztak.

