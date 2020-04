Részvényeket is vegyen a Fed? Yellen szerint még nincs itt az ideje

A mostani helyzetben még nincs szükség arra, hogy a Fed a kötvények és jelzáloglevelek mellett részvényeket is vásároljon, azonban már most érdemes elgondolkodni ennek későbbi lehetőségén – véli Janet Yellen, az amerikai jegybank volt elnöke.

Az utóbbi hetek lazítási hulláma és tőzsdei zuhanása közepette többször felvetődött, hogy a Fed esetleg részvényeket is vásárolhatna, ezzel egyrészt nőne a megvehető eszközök állománya, másrészt a részvénypiacokat is megtámaszthatná a jegybank. A javaslat egyelőre csak ötlet szintjén létezik, hétfőn azonban a CNBC Janet Yellen véleményét is megkérdezte róla.

A volt Fed-elnök szerint jelenleg nincs szükség az eszköztár ilyen kibővítésére, a mai helyzetben sokkal fontosabb a hitelpiac támogatása. Hosszabb távon azonban érdemes lenne a kongresszusnak mérlegelni, hogy adjon-e a jegybank kezébe ilyen fegyvert. A Bank of Japan például ma is vásárolhat meghatározott részvényekből, Yellen szerint az ő példájukat és tapasztalataikat is figyelembe lehetne venni.

Címlapkép: Shutterstock