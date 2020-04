35 kötvényalapot zártak le a svédek

Az elmúlt hetek likviditási sokkja miatt 35 kötvényalapot kellett átmenetileg bezárni a svédeknél. A befektetők nem értik, mert nekik azt mondták, olyan likvid alapok ezek, mint egy betéti számla. A felügyelet vizsgálódik az ügyben – írja a Bloomberg.

Nem nagyon voltak tisztában azzal a svéd befektetők, milyen kockázatokkal jár vállalati kötvényekbe fektető alapot venni. Az elmúlt hetek piaci eseményei a vállalati kötvénypiacon is nagy eladási hullámot generáltak, és amikor ennek hatására néhányan inkább kivették volna pénzüket az ezeket tartó alapokból, rájöttek, hogy nem nagyon fog menni.

Mint kiderült, sok befektető abban a hitben élt, hogy ezek az alapok olyan likvidek, mint egy banki betéti számla, ezt sokszor maguk az alapok hitették el velük, mivel így reklámozták magukat. A felügyelet tájékoztatása szerint ki fogják vizsgálni az ügyet és ha kell, szigorítanak az eddigi szabályozáson.

Egyes elemzők szerint gond az is, hogy ezek az alapok a tájékoztatóikban félrevezetik az ügyfeleiket azzal, hogy alacsony kockázatot mutatnak be az alacsony volatilitásból fakadóan, mivel a likviditási probléma nagyon jelentős kockázat, és ez most be is igazolódott.

A kockázat bemutatásának problémáját az ottani alapkezelőket tömörítő szövetség is elismeri, szerintük az ilyenkor a baj, hogy a kockázati mutatót a múltbéli árfolyamingadozásokra alapozva számolják ki, de a mostanihoz hasonló likviditási sokkokat nem lehet előre jelezni.

Svédországban az utóbbi időben, köszönhetően az alacsony hozamkörnyezetnek, jelentősen megnőtt a vállalati kötvényekbe fektető alapok iránti kereslet, az utóbbi 5 évben a bennük kezelt vagyon megduplázódott, 180 milliárd svéd koronát kitéve (mintegy 18 milliárd dollár).

Csakhogy a svéd vállalati kötvénypiac sem a széleskörű kínálatáról és likviditásáról ismert, ráadásul a vállalati kötvényeket kibocsátó üzletágak a legkockázatosabbak közé tartoznak, ilyenek az ottani ingatlancégek és bóvli kötvényeket kibocsátó cégek.

Az ezeket a papírokat tartó alapoknak így gyakorlatilag semmilyen mozgástere nem volt, amikor a koronavírus miatti piaci pánikban értékesíteni akarták volna a portfólió egy részét. Mindezek miatt 35 kötvényalapnak kellett felfüggesztenie a kereskedést, szinte egyidőben, így a befektetők sem tudtak hozzájutni a pénzükhöz.

