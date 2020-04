Figyelmeztet a befektető, aki előre fogadott a 2008-as válságra: nagyobb kárt okoznak a lezárások, mint a koronavírus maga

Michael Burry befektető egyáltalán nem ért egyet a koronavírus miatti lezárásokkal és karanténokkal, az utóbbi hetekben egy sor Twitter-posztban fejtette ki, milyen jelentős gazdasági és társadalmi problémákhoz vezet mindez – írja a Bloomberg.

Michael Burry akkor lett ismert, amikor még jóval a 2008-as válság előtt felismerte, milyen nagy kárt fognak okozni a jelzálogfedezetű értékpapírok, így azokkal szemben előre felépítette short pozícióit. A történetet filmesíti meg Christian Bale főszereplésével a Nagy dobás című film.

Burry az utóbbi hetekben számos Twitter-posztjában foglalkozik a koronavírus miatti lezárásokkal és korlátozásokkal, mert szerinte ez egyáltalán nem jó irány.

A világméretű maradj otthon politika a legpusztítóbb gazdasági erő a modern történelemben. És ez egy ember által kreált dolog. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat rendkívül nehéz helyzetbe hozza, drogfüggőket öl meg és újakat kreál, erőszakkal teli, most már munkanélküli háztartásokban élő nőket és gyerekeket terrorizál, mély fájdalmat és öngyilkosságot táplál

-nyilatkozta Burry a Bloombergnek.

Szerinte ugyanis ezekre a lezárásokra és korlátozásokra nincs szükség ahhoz, hogy kordában lehessen tartani a koronavírust, cserébe viszont aránytalanul súlyosan sújtja az alacsony jövedelmű családokat és kisebbségeket.

Úgy véli, ha a koronavírus-teszteket mindenhol és minden esetnél alkalmaznák, a halálozási arány kevesebb lenne mint 0,2%. Ez pedig nem jogosítja fel a kormányokat ilyen döntések meghozatalára, szétrombolva a fennmaradó 99,8% életét, munkáját és a vállalkozásokat.

Burry, aki egyébként maga is rendelkezik orvosi diplomával, azt mondja, a koronavírust olyan józan eszű intézkedésekkel is meg lehetne fékezni, mint a gyakori kézmosás és a szélesebb körű tesztelés, mindezt anélkül, hogy mindenkit arra kellene késztetni, maradjon otthon. Kitért arra is, hogy szélesebb körben kellene alkalmazni a klorokint és a hidroxi-klorokint a betegek gyógyításában.

A befektetéseiről nem sokat beszélt a Bloombergnek, de annyit elárult, hogy kifizetődőek voltak azok a pozíciók, amelyeket a tőzsdeindexekkel szemben vett fel. Szerinte a koronavírus a passzív befektetések iránti őrült keresletet is megállítja, amely jelenséget korábban azon jelzálogfedezetű értékpapírok vásárlásához hasonlított, amely végül a 2008-as hitelbuborékhoz vezetett.

