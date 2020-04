Kereslet már van a magyar kötvényekre, de a hozam nem nagyon csökken

A maximális 50 százalékos ráemelést kihasználva a tervezett 45 milliárd forint helyett 67,5 milliárd forint értékben adott el kötvényeket csütörtökön az ÁKK. A hozamok viszont jelentősen emelkedtek az MNB likviditásnövelése ellenére is.

A tervezett 15 milliárd forintnyi hároméves kötvényre 37,35 milliárd értékben adtak be ajánlatot a befektetők, így az adósságkezelő 22,5 milliárdot el is fogadott. Az átlaghozam 1,61% lett, ami jóval magasabb a két héttel ezelőtti 1,14%-nál, de ebben annak is szerepe lehetett, hogy a korábbi 2022/C helyett 2023/C kötvényt adott el az ÁKK, vagyis most változott a referenciapapír.

Az ötéves kötvény esetében a 20 milliárdos kínálatra 60,8 milliárd forint volt a kereslet, amiből 30 milliárdot el is fogadtak. Az 1,7%-os átlaghozam ebben az esetben is 23 bázispontos emelkedést jelentett az előző aukcióhoz képest, pedig itt változatlanul a 2025/C papír szerepelt. Persze a szerdai másodpiaci jegyzéshez képest így is 2 bázispontos csökkenést regisztrált az ÁKK.

Tízéves papírból 10 milliárdos eladás volt a cél, amit a 49,3 milliárdnyi kereslet hatására 15 milliárdra emeltek, a 2,67%-os átlaghozam pedig 3 bázisponttal volt alacsonyabb a szerdai referenciaértéknél.

Egyelőre az látszik, hogy az MNB repoügyletei a keresletet megteremtették a kötvények iránt, a hozam azonban talán nem csökken olyan mértékben, mint a jegybank remélte. Pedig a bankok szerdán is igénybe vettek 200 milliárd forintnyi kedvezményes hitelt.

