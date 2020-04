A világ legnagyobb alapkezelője fog tanácsokat adni az EU-nak

Fontos szerepet kapott a BlackRock, az Európai Uniónak ad tanácsot abban, hogyan lehetne a fenntarthatósági szempontokat beépíteni a banki szabályozásba – számol be a hírről a Financial Times.

Az Európai Bizottság múlt heti jelentéséből derült ki, hogy a BlackRock azzal kapcsolatban fog tanácsot adni az EU-nak, hogyan tudná felhasználni az ESG-szempontokat a régiós bankok felügyeleti és kockázatvállalási vizsgálata során.

A BlackRock emellett azt is vizsgálni fogja, hogyan tudná az EU növelni a zöld pénzügyek és a fenntartható pénzügyi termékek szerepét növelni a piacon. A BlackRock megbízatása nem sokkal az után jött, hogy az alapkezelő az amerikai jegybanknál is fontos szerepet tölt be a kötvényvásárlási program kapcsán. Erről bővebben itt írtunk:

Az új EU-s megbízatásért 280 ezer eurós díjazásban részesül a világ legnagyobb alapkezelője, és egyben segíthet a szolgáltatónak kicsit visszanyernie ESG-reputációját, amit tavaly befektetései miatt sokan kritizáltak.

