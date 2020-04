Fontos eszközt ad az MNB a magyar alapoknak és nyugdíjpénztáraknak - Itt vannak a részletek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Korábban már írtunk arról, hogy az MNB lehetővé teszi, hogy a magyar befektetési alapok is részt vegyenek a jegybank hosszabb futamidejű fedezett hiteltenderein, de akkor még csak maximum egy éves futamidőről volt szó. A tegnapi közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében azonban a magyar alapokat a hosszabb futamidejű, tehát 3 és 5 éves tenderekre is beengedi a jegybank, mint ahogy az önkéntes nyugdíjpénztárakat is. Előbbieket szigorúan csak likviditási céllal, bármit is jelentsen ez.